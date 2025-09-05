"Tacy duzi jesteście?". Premier starł się z dziennikarzem TV Republika

Podczas spotkania Donalda Tuska z dziennikarzami w Łomży do głosu dopuszczono reportera Telewizji Republika. Wojciech Szymczak swoją wypowiedź rozpoczął od podziękowania premierowi za możliwość zadania pytania i wpuszczenie na konferencję prasową "największej stacji w Polsce".

– Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu jesteśmy. Prawie 2 lata nie jesteśmy wpuszczani na państwa konferencje prasowe. Czy to jest już koniec embarga na największą stację telewizyjną w Polsce? – zwrócił się na wstępie do szefa rządu.

Następnie zadał docelowe pytanie o relacje rządu z administracją Donalda Trumpa, a także o "wykluczenie" premiera w trakcie powitania europejskich przywódców podczas spotkania tzw. koalicji chętnych w Paryżu.

Donad Tusk wyśmiał TV Republika. Starł się z dziennikarzem

– Tacy duzi jesteście, że aż najwięksi w Polsce, tak? Ja znam takich facetów, którym się wydaje, że coś jest bardzo duże, a później się okazuje… Także niech pan będzie ostrożny z tym chwaleniem się co do rozmiarów i wielkości, bo z tego są później tylko kompromitacje – odparł premier Donald Tusk.

Jeśli chodzi o spotkanie w Paryżu, Donald Tusk przyznał, że spóźnił się na nie 20 minut ze względu na mgłę na warszawskim Okęciu.

– Znam waszą empatię wobec mnie i serdeczne uznanie dla tego, co robię. Ale wpaść na pomysł, że mam złe relacje z liderami europejskimi, albo z prezydentem Macronem, albo że ktoś jakieś zdjęcie obcina. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy wymyślać. To już średniej wielkości stacja telewizyjna powinna trzymać jakiś standard merytoryczny – grzmiał premier.

Gdy chwilę później do dyskusji na temat udziału TV Republika w konferencjach włączył się dziennikarz innej prawicowej stacji, wPolsce24, premier odparł: – Mordercza konkurencja między waszą stacją a Republiką jest bardzo atrakcyjnym widowiskiem dla całej Polski.

Czytaj też:

"Każdy, kto zaryzykuje taką prowokację". Tusk mówi o "działaniach kinetycznych"Czytaj też:

TV Republika odpowiada na oskarżenia TVP. "Obrzucają błotem naszych dziennikarzy"