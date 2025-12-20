Dwa lata od siłowego przejęcia TVP. "Niepowetowane straty"

19 grudnia 2023 r. Sejm podjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". 20 grudnia 2023 r. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP oraz rady nadzorcze. W siedzibach TVP, PR i PAP pojawiło się wielu policjantów oraz wynajęta przez przejmujących media publiczne firma ochroniarska, która zablokowała wejścia dziennikarzom. Doszło do kilkudniowego zawieszenia nadawania stacji TVP Info i TVP3, a z anten TVP zniknęły "Wiadomości", "Panorama" oraz "Teleexpress".

27 grudnia 2023 r. Sienkiewicz postawił media publiczne w stan likwidacji. "Mijają dwa lata od bezprecedensowego w historii przejęcia mediów publicznych w Polsce, do którego doszło na podstawie uchwały, a nie ustawy Sejmu RP. Decyzją rządzących rozpoczęto proces likwidacji mediów publicznych, co spowodowało ich niepowetowane straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe" – przypomniała w sobotnim komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Druga rocznica przejęcia TVP. "Podstępnie i z premedytacją"

W drugą rocznicę przejęcia mediów publicznych Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydał oświadczenie, w którym "stanowczo protestuje przeciwko trwającym od dwóch lat destrukcyjnym działaniom podejmowanym przez rząd Donalda Tuska wobec mediów publicznych".

"Działania te naruszały i nadal naruszają standardy wolności słowa demokratycznego państwa. Mają one negatywny wpływ nie tylko na TVP S.A., Polskie Radio S.A., 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia i Polską Agencję Prasową, ale na cały system medialny w naszym kraju. Media publiczne są obecnie jedynie narzędziem służącym realizacji celów politycznych rządzącej koalicji. Drastycznie obniża to poziom pluralizmu mediów w Polsce, dostęp do informacji oraz możliwość ich weryfikowania przez obywateli" – czytamy.

Na platformie X pojawił się również wpis byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. "Dwa lata temu 20 grudnia 2023 o godzinie 11:18 wyłączono sygnał TVP Info i TVP 3. Podstępnie i z premedytacją. Działania te otworzyły okres represji i bezprawia rządów koalicji 13 grudnia trafnie ostatnio nazwany przez jednego z sędziów KRYPTODYKTATURĄ. Dziękuję wszystkim, którzy dali wtedy Świadectwo Prawdzie i zachowali się jak trzeba" – napisał.

