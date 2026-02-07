W TVP wspomnieli o Rutnickim, ale "zapomnieli" o Nawrockim. Burza w sieci

W piątek wieczorem odbyła się ceremonia otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan – Cortina 2026. Media społecznościowe obiegł krótki fragment z oficjalnej prezentacji reprezentacji Polski. Internauci zwrócili uwagę na słowa Piotra Sobczyńskiego, który wraz z Markiem Rudzińskim komentował ceremonię otwarcia na antenach TVP 1 i TVP Sport.

Podczas gdy Rudziński wspominał sukcesy polskich sportowców na zimowych igrzyskach, Sobczyński wypalił: – Ja powiem tylko, że w ceremonii otwarcia bierze udział minister sportu i turystyki, pan Jakub Rutnicki, który reprezentuje rząd podczas tych igrzysk. Przed ceremonią pan minister brał udział w spotkaniu z innymi ministrami sportu z całego świata. Były rozmowy na temat promocji naszej kandydatury do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Zabrakło jednak informacji, że w ceremonii otwarcia bierze też udział prezydent Karol Nawrocki.

"Musi być propaganda. Żałosne!"

Sieć zalała fala komentarzy. "Nawet w takim miejscu i czasie musi być propaganda. Żałosne!"; "Komentatorzy z TVP w likwidacji poinformowali widzów, że »polski rząd na otwarciu igrzysk reprezentuje minister Rutnicki«. O prezydencie Nawrockim nie wspomnieli"; "Ceremonia Otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie trwa. Czy naprawdę dwóch komentatorów TVP w likwidacji siedząc na stadionie San Siro nie wie, że jest na nim także Prezydent Rzeczpospolitej Karol Nawrocki??? O ministrze sportu jakoś pamiętali..."; "Szkoda, że tak zacni komentatorzy nie wspomnieli, że na trybunach jest Prezydent Polski. Wstyd. Widocznie nie mogli o tym powiedzieć" – czytamy.

Prezydent Karol Nawrocki już w piątek kibicował polskim sportowcom podczas pierwszych olimpijskich zmagań, w łyżwiarstwie figurowym. W czwartek głowa państwa uczestniczyła w obiedzie wydawanym przez przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry. Wziął w nim także udział m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance.

Na marginesie sportowej rywalizacji, prezydent Nawrocki spotkał się w Mediolanie z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym o współpracy wojskowej, bieżących kwestiach bezpieczeństwa oraz udziale Polski w pracach grupy G20.

