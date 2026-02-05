Szczepkowska: Nawrocki się nie nadaje na prezydenta

Szczepkowska w ostatnim czasie chętnie komentuje bieżącą politykę krajową, ostro krytykując prezydenta Karola Nawrockiego, chwaląc jednocześnie rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele.

W nowym wpisie w mediach społecznościowych aktorka oceniła relacje między KPRP a Pałacem Prezydenckim. "Mam wrażenie, że trzeba nazwać inaczej to, co dzieje się między pałacem prezydenckim, a rządem. Ponieważ dochodzi do publicznej wymiany zdań i opinii, więc media chętnie nazywają to pojedynkiem, meczem, rozgrywką, jakby na ring wchodziło dwóch bokserów i odbywał się mecz, zgodnie z ustalonymi zasadami. Kto szybszy, kto silniejszy, ten wygrał. Zaczynamy czytać o polityce tak, jakby to była sportowa dziedzina. My natomiast mamy swojego faworyta i trzymamy kciuki za to, żeby okazał się lepszy. Tego rodzaju spojrzenie całkowicie wypacza istotę polityki. Tutaj nie chodzi o wynik sportowca, tylko o rozwój i bezpieczeństwo nas, obserwujących politykę. Nie ma czystego ringu i dwóch bokserów jednej wagi. Są intencje i wizja państwa. Jest racja stanu i powaga sytuacji" – przekonuje.

Po tym utrzymanym w pojednawczym tonie wstępie, Szczepkowska przeszła do werbalnego ataku: "Jeżeli mamy zagrożenie ze Wschodu i niepewność ze strony USA, to po prostu siły trzeba szukać u siebie, czyli w Europie. To proste. Taka jest racja stanu. Jeżeli ktoś ten tok myślenia zaburza, to nie jest graczem na ringu, tylko szkodnikiem. Z pewnością nie patriotą".

"Nie ma dwóch graczy: Tusk i Nawrocki. Jest polityk i jest szkodnik. Jest mąż stanu i jest błazen. Jest premier i jest rezydent" – przekonuje.

"Głupi i słaby"

Dalej pochwaliła marszałka Sejmu. "Jeżeli ktoś bawi się Radą Bezpieczeństwa Narodowego, wpuszcza tam tematy z gatunku gazet plotkarskich, to nie nadaje się na prezydenta. Po prostu jest za głupi. Jeżeli daje się wpuszczać swoim doradcom, to jest i głupi i słaby. Pewnie, że dobrze odwinął się marszałek Czarzasty. Skoro jesteśmy na poziomie nawalanki, to się nawalajmy, tylko musisz wiedzieć, że nie uznaję uników, dołożę i znokautuję. Do tego doszliśmy! Ring na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego! Mam w ogóle wrażenie, że zasoby dyplomatycznego języka już się powoli kończą i dobrze. Im szybciej zaczniemy mówić najprostsze prawdy najprostszym językiem, tym lepiej" – pisze Joanna Szczepkowska.

"Bardzo się obawiano, że krytyka w stosunku do rezydenta wzmaga emocje jego obrońców i potwierdzały to przedwyborcze badania. Myślę, że teraz jest inny czas. Przyda się mowa prosto z mostu. Nawrocki się nie nadaje na prezydenta. Jest na ten urząd za głupi, a na te czasy za słaby. Po prostu" – zakończyła swój wpis.

