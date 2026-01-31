"Taki nowoczesny". Martyniuk ocenił Tuska

Internetowy kanał PRZEkanał, założony przez byłego dziennikarza TVP Bartłomieja Graczaka, zorganizował sondę uliczną w Warszawie. Przechodniów pod Galerią Wileńską pytano, co sądzą o politykach – premierze Donaldzie Tusku i prezydencie Karolu Nawrockim.

Wśród przepytywanych znalazł się Daniel Martyniuk, syn gwiazdora disco-polo Zenona Martyniuka. O "młodym" Martyniuku jest głośno przede wszystkich w kontekście różnych skandali obyczajowych, a także konfliktu z ojcem.

Zapytany o to, "czy Donald Tusk jest dobrym premierem", odpowiedział "oczywiście, że tak". – Nie wiem, akurat lubię go, nie mam takiego większego zdania, ale jest w porządku człowiekiem. Jest nowoczesny taki, inny niż wszyscy, wyróżnia się – powiedział Daniel Martyniuk.

Po pytaniu o to, co udało się ekipie rządzącej zrealizować przez dwa lata po objęciu władzy, syn Zenka Martyniuka przyznał, że "nie ma pojęcia". – Czyli jest europejski, uśmiechnięty i to wystarczy – dopytywał dziennikarz.

– I reprezentatywny – dopowiedział 36-latek. Syn gwiazdora disco-polo wypowiedział się też na temat prezydenta RP Karola Nawrockiego. Daniel Martyniuk zgodził się ze stwierdzeniem, że Karol Nawrocki "jest reprezentatywny" oraz dodał, że "też jest spoko".

– Czyli wszyscy spoko? – zapytał prowadzący. – Dokładnie – odpowiedział Daniel Martyniuk.

Jak skomentował później Bartłomiej Graczak, odpowiedzi go wyraźnie zaskoczyły: "Tego lubi, tamtego lubi. No zaskoczył".

Ranking zaufania do polityków. Kto zyskuje, a kto traci?

Z sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków. W styczniu zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 47,7 proc. respondentów. Jego przewaga jednak topnieje. W grudniu było to bowiem 49,3 proc. wskazań, a w listopadzie – rekordowe 51,8 proc.

Kolejne trzy miejsca w rankingu zaufania do polityków zajmują przedstawiciele koalicji rządzącej. Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z wynikiem 44 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Na najniższym stopniu podium uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 41,7 proc. badanych (wzrost o 4,4 pkt proc.). Natomiast marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uzyskał 40,7 proc. wskazań (wzrost o 3,3 pkt proc.).

