KRRiT zagłosowała ws. TV Republika. To jednak nie koniec

W połowie stycznia Telewizja Republika przesłała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o rozłożenie na raty płatności części opłaty koncesyjnej. Przedstawiciele stacji podkreślili, że nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 9 kwietnia 2025 r., który uchylił koncesję nadawcy, spowodował stan niepewności prawnej spółki. W opinii nadawcy, sytuacja ta utrudniła prowadzenie działalności oraz planowanie dalszego rozwoju firmy.

Stacja Tomasza Sakiewicza ma opłaconą możliwość nadawania tylko do końca stycznia 2026 r. Kwota potrzebna do przedłużenia koncesji to 1,85 mln zł. Jest ona na tyle duża, że nadawca zwrócił się do KRRiT z wnioskiem o rozłożenie jej na raty.

KRRiT nie podjęła decyzji ws. TV Republika

Podczas środowego posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpatrzyła wniosek TV Republika z 15 stycznia br. dotyczący rozłożenia na raty opłaty koncesyjnej. KRRiT przekazała w komunikacie, że za podjęciem decyzji o rozłożeniu opłaty na raty były trzy osoby: Agnieszka Glapiak, Hanna Karp i Marzena Paczuska. Przeciwko wypowiedział się Tadeusz Kowalski. Ze względu na brak jednomyślności w głosowaniu, sprawa TV Republika zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Rady.

– Skoro państwo, poprzez sądownictwo, zachwiało pewnością prawa do koncesji, państwo, poprzez KRRiT, nie powinno karać przedsiębiorcy za skutki tego stanu rzeczy, rygorystycznie egzekwując jednorazową płatność – zwróciła uwagę Agnieszka Glapiak. Według przewodniczącej KRRiT, udzielenie zgody na raty leży w interesie publicznym, rozumianym jako dbałość o efektywność fiskalną.

W przeszłości, na wniosek nadawców, KRRiT wyrażała zgodę na rozłożenie płatności na raty lub odroczenie terminu płatności w ponad 120 przypadkach. Przykładowo, w latach 2011-2012 ówczesny przewodniczący KRRiT Jan Dworak zgodził się na rozłożenie opłat nawet na 114 rat. Wnioski w tej sprawie dotyczyły programów na MUX-1 (Polo TV, Eska TV, TTV, ATM Rozrywka).

Telewizja Republika na multipleksie

Przypomnijmy, że 21 czerwca 2024 r. KRRiT podjęła decyzję w sprawie dwóch miejsc na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Przyznano je Telewizji Republika oraz telewizji wPolsce24. Nie przeszły natomiast wnioski węgierskiej firmy TV2 Media, która chciała uruchomić rozrywkowo-lifestylowy kanał PTV, a także należącej do Grupy MWE Networks spółki Polskie Media P.S.A., która zaproponowała kanał Polska24 do walki z fake newsami i dezinformacją.

W kwietniu 2025 r., po skardze firmy związanej z Grupą MWE Networks, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję koncesyjną KRRiT dotyczącą Republiki i wPolsce24. Przewodniczący Rady złożył kasację od wyroku. Stacje mogą nadawać dalej, oczekując na rozpatrzenie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Postępowanie w NSA może potrwać nawet kilka lat.

