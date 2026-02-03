Doda zirytowana zachowaniem dziennikarki TVP Info. "To nie jest tylko pani monolog"

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszej damy Marty Nawrockiej z piosenkarką Dorotą "Dodą" Rabczewską, dziennikarzem Krzysztofem Stanowskim oraz posłem Lewicy Łukaszem Litewką. Parze prezydenckiej towarzyszyli minister Mateusz Kotecki i Nina Nawrocka, siostra głowy państwa.

"Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o dramatycznych warunkach, w jakich przebywają zwierzęta w schroniskach w Bytomiu i Sobolewie. Przez lata miało dochodzić tam do rażących zaniedbań i niedopuszczalnego traktowania zwierząt. W tym kontekście rozmawiano o sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt w Polsce i propozycjach zmian w trosce o ich podopiecznych" – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Doda w TVP Info: Nie podoba mi się taka rozmowa

Wieczorem Doda była gościem programu "Trójkąt polityczny" w TVP Info. Piosenkarka zaprzeczyła, jakoby chciała w niedalekiej przyszłości wejść do czynnej polityki i wystartować w wyborach parlamentarnych. – Nie lubię polityki, w ogóle mnie ten świat nie kręci, brzydzę się polityką. Jestem tutaj tylko dlatego, żeby pomóc zwierzętom. Nigdy w życiu nie byłabym gościem tego programu w innym wypadku – oświadczyła stanowczo.

Jednak prowadząca program Aleksandra Pawlicka cały problem próbowała sprowadzić do politycznej przepychanki. – Czy przekonywała pani prezydenta, żeby akurat choćby w przypadku ochrony dobra zwierząt nie potępiał w czambuł wszystkiego co wyjdzie z rządu, tylko dlatego, że jest po przeciwnej stronie politycznej barykady? – powiedziała. – Ale myśli pani, że potępia wszystko? – odparła Doda.

– Myślę, że na przykład potępia, dlatego że potępił... nie podpisał czy też zawetował ustawę łańcuchową – oznajmiła wyraźnie zaskoczona przebiegiem rozmowy dziennikarka. – Ale pani powiedziała, że wszystko potępia – zwróciła uwagę Rabczewska. – Dobrze, cofam pytanie i zadaję: czy przekonywała pani prezydenta do tego, żeby... – próbowała zadać kolejne pytanie Pawlicka.

– Nie musiałam go przekonywać. Zaprosił mnie dlatego, że zdawał sobie sprawę z sytuacji, która panuje i też chce pomóc – podkreśliła Doda. – Nie można składać obietnicy bez pokrycia. Pani doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że najpierw takie rzeczy trzeba sprawdzić. Na ile można pomóc w systemie, który od wielu lat jest tak zacietrzewiony we wszystkich swoich układach i układzikach. (...) A pani chce od razu obietnic. I najlepiej, żeby celebrytka je złożyła słowami prezydenta. Nie podoba mi się taka rozmowa. Od razu mówię "stop", ponieważ nie dam się zapędzić w taki kozi róg. Jestem osobą apolityczną – kontynuowała.

"To nie jest tylko pani monolog"

Pawlicka zapytała również o to, czy podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim rozmawiano o tzw. ustawie łańcuchowej. Doda przypomniała prowadzącej, że prezydent Nawrocki wyszedł z własną propozycją w tym zakresie, a projekt trafił do Sejmu. – Widziała pani tę ustawę, którą on napisał teraz? – zapytała artystka.

– Tak, ale pytam, czy rozmawialiście o ustawie łańcuchowej – odpowiedziała dziennikarka. – Ale to jest rozmowa, to nie jest tylko pani monolog – stwierdziła Doda. – Procedują ją, czy nie? Też bym chciała wiedzieć, bo martwię się o te zwierzęta. Co się z tym dzieje? – dodała. Pawlicka oznajmiła, że prezydencki projekt czeka w komisji sejmowej.

– Skoro teraz prezydent napisał ustawę, którą chce pójść na jakiś kompromis, to chciałabym i życzyłabym sobie jako obywatel, który bardzo kocha zwierzęta (...), żeby po prostu politycy nie robili sobie na złość. Żeby ta ustawa prezydencka była jakkolwiek rozpatrzona – skwitowała Doda.

Czytaj też:

Doda, Stanowski, Litewka. Niecodzienne spotkanie u prezydentaCzytaj też:

Rabczewska po spotkaniu z Nawrockim: Widzę ogromną chęć pomocy