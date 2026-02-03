"Rozj**** cię". Agresywny Martyniuk grozi ojcu

W nowych relacjach na Instagramie, Daniel Martyniuk zaszokował po raz kolejny. Syn gwiazdora disco-polo w wyraźnie bełkotliwy sposób opowiadał o tym, że jego piwnica została zalana, co ma być winą ojca. 36-latek nie gryzł się w język i zagroził mu – wyzwał na pojedynek na pięści.

– Szczyt szczytów, Zenku. Pojedynek na ringu. Rozje... cię nawet w rękawicach tak, że przez dwa lata nie zaśpiewasz nic i nie wiem, czy cię poskładają, tatusiu kochany – jego słowa cytuje Jastrząb Post. Martyniuk miał dodać: – Dowodziki dalej. Ja tylko się odpłacam pięknym za nadobne. Wojna? Ok, lecimy dalej. Wiesz, gdzie niedługo skończysz ze swoimi cwaniackimi koleżkami. Źle zrobiłeś, że debili posłuchałeś, bo to nie twój pokrój ludzi do znajomości ani do tego, co sobie wymyśliliście. Tak że papa, już teraz papa.

– Matka to jeszcze, ale ojciec... zdrajca – stwierdził syn lidera zespołu Akcent.Później syn Zenka Martyniuka stwierdził, że jego tata jest zdrajcą i "to nie jest już mój ojciec".

Zenon Martyniuk konsekwentnie nie komentuje wybryków syna.

Daniel Martyniuk wyrzucony z samolotu

Syn gwiazdora disco polo Zenka Martyniuka, Daniel Martyniuk został 21 października wyrzucony z samolotu linii Wizz Air lecącego z Malagi do Warszawy. Mężczyzna miał zrobić awanturę na pokładzie maszyny i kłócić się z obsługą o alkohol. Wówczas podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu w Nicei i wyprowadzeniu syna Zenka Martyniuka z samolotu przez wezwaną na miejsce policję.

Portal Pudelek.pl krótko po zdarzeniu zwrócił się do linii lotniczych Wizz Air z prośbą o komentarz. W przesłanym oświadczeniu zaznaczono, że mężczyzna był agresywny i groził członkom załogi pokładowej. Zapowiedziano również, że Daniela Martyniuka czekają przykre konsekwencje tych działań.

"Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei, samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami" – przekazuje przewoźnik.

