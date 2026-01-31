Poseł i celebrytka mają się ku sobie? Internauci doszukują się sensacji

W ostatnich tygodniach zarówno Rabczewska, jak i Litewka, zaangażowali się mocno w sprawę wsparcia bezdomnych zwierząt. Oboje krytykowali pseudoschroniska, w tym to już zamknięte w Sobolewie, gdzie psy niemalże bez żadnego zabezpieczenia były zdane na pastwę losu w trakcie dużych mrozów.

W piątek Doda pojawiła się w Sejmie, gdzie wzięła udział w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt. Podczas posiedzenia analizowano informację "na temat aktualnej sytuacji w schroniskach dla zwierząt w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań w Sobolewie i Bytomiu".

Po spotkaniu, wokalistka rozmawiała z mediami. Przyznała, że ma ogromny żal do znajomych z show-biznesu. – Mam bardzo duży żal do celebrytów. Nie wykorzystali tego potencjału, nie wykorzystali swoich zasięgów, nie wykorzystali swojego autorytetu, żeby popchnąć swoich fanów, żeby popchnąć swoich obserwatorów do tego, żeby zrobić coś dobrego. Wystarczyło dosłownie parę dni się poświęcić. (…) Nie zasługujecie moim zdaniem na miłość swoich fanów i na to, żeby się idolami nazywać, ponieważ trzeba wykorzystywać swoją swoją pozycję. Czasami jest kilka takich momentów w życiu artysty czy tam celebryty, że trzeba wykorzystać to, co się dostało, nawet jak komuś nie jest to w smak, to po prostu trzeba zapłacić ten podatek od tej ogromnej sławy. Mam ludzi, którzy deklarowali się pomagać mi w nagłaśnianiu kolejnych patoschronisk – grzmiała.

Ciepłe powitanie

"Tego dnia nie tylko wypowiedzi Dody wzbudzały sensację. Wszyscy mówią o jej ciepłym powitaniu z przystojnym posłem. Jednym z kadrów, które obiegły polskie media społecznościowe jest przywitanie Dody z posłem Łukaszem Litewką. Całość upłynęła w bardzo sympatycznej i oficjalnej scenerii. Dwójka wymieniła się serdecznymi uśmiechami i krótkim uściskiem. Miły gest zapadł w pamięć internautom. W końcu parlamentarzysta nazywany jest jednym z najprzystojniejszych w Sejmie" – zauważa serwis Kozaczek.

