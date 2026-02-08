Z Dodą na lodówce
Udostępnijdodaj Skomentuj
Rozrywka
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Z Dodą na lodówce

Dodano: 
Schronisko dla psów, Doda
Schronisko dla psów, Doda Źródło: PAP
Karol, mam kolejny pomysł na ocieplanie wizerunku.

No, co tam, Rafał, tym razem?

Taką kombinację wymyśliłem: własnoręcznie, na swoich plecach, wnosisz lodówkę do schroniska dla zwierząt, wszystko Krzysiek transmituje u siebie, już z nim gadałem o tym, a na lodówce siedzi Doda. Że niby razem pomagacie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.