Towarzyszowi Czarzastemu ciężko wiodło się w III RP

Nie będziemy ronić łez. Nasz stosunek do komunistów jest mniej więcej taki, jak do krajów komunistycznych typu Korea Północna albo Kuba: przyjmujemy do wiadomości fakt ich istnienia, ale nie akceptujemy stanu, w jakim się znajdują.

Zerwanie relacji USA – Czarzasty zmusza do zadawania pytania „Co dalej?”. Czy będzie eskalacja? Czy Ameryka planuje wysłać na Czarzastego desant, jak na Grenlandię? Otóż nie. Wyjaśniamy. Ameryka chciała zabezpieczyć Grenlandię, bo obawiała się, że wpadnie ona w rosyjską strefę wpływów. W przypadku Czarzastego, jak się wydaje, już to mogło nastąpić, więc desant jest bezprzedmiotowy. Pozostaje tylko zerwanie.