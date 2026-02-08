Noworodek z Iphone'em

Jedna z największych polskich influencerek, Andziaks, urodziła drugie dziecko (szczere gratulacje!). Celebrytka nie byłaby jednak sobą, gdyby cały poród nie został zrelacjonowany na vlogu. Poród w prywatnym szpitalu, torebki za wiele tysięcy złotych w prezencie za poród od męża itd. Dzięki wideo dowiedzieliśmy się np., że noworodki przynoszą w prezencie… iPhone’y. Angelika Trochonowicz opublikowała film, na którym ich starsza córeczka poznaje braciszka. – Dzisiaj wielki dzień, bo jedzie właśnie do mnie Luka z Charlie i Charlie pierwszy raz pozna swojego braciszka. Ja jestem po prostu taka podekscytowana, a z drugiej strony jestem pełna obaw, jak ona się zachowa. Myślę, że będzie dobrze, ale wiecie, to jest pięciolatka.