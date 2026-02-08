Burza po słowach o Nawrockim w sportowej telewizji. "Trochę śliski temat"

Podczas studia przed meczem piłkarskiej PKO Bank Polski Ekstraklasy Jagiellonia Białystok – Motor Lublin (4:1) dziennikarz Canal+ Sport Tomasz Lipiński niespodziewanie nawiązał do prezydenta Karola Nawrockiego, który w styczniu wziął udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę.

– To jest trochę śliski temat, temat kibiców, na którym kilka miesięcy temu na Jasnej Górze poślizgnęła się najjaśniejsza postać Rzeczpospolitej. My jednak nie będziemy rzucali hasła "czołem, kibice!". Zobaczymy, z jakim spotkamy się odzewem – powiedział reporter.

Dziennikarz nawiązał do środowiska kibicowskiego, bowiem wstęp przed meczem Jagiellonii z Motorem dotyczył "Święta Ultry", czyli sympatyków białostockiego klubu. Jak relacjonował "Kurier Poranny", przed spotkaniem władze klubu uhonorowały kibiców, którzy "mają na koncie komplet wyjazdów na mecze Jagi w 2025 roku", "mają na koncie 200 wyjazdów na mecze Jagi" oraz "mają na koncie 300 wyjazdów na mecze Jagi.". Upamiętniono również zmarłych kibiców Jagiellonii.

Burza po słowach dziennikarza sportowego o Nawrockim

Nagranie ze słowami Lipińskiego szybko trafiło do sieci. Na platformie X w niespełna dobę zostało odtworzone blisko 600 tys. razy. Spora część internautów nie kryła oburzenia zachowaniem dziennikarza Canal+ Sport.

"A co to za kretyn z C+? Prowadzi wstęp do meczu Jagiellonia – Motor i na starcie wciska jakieś swoje opinie polityczne obrażające prezydenta RP"; "Niewiele ma to wspólnego ze sportem"; "Redaktorek z żenującym żartem, który miał uderzyć w Prezydenta Karola Nawrockiego i kibiców"; "Gdybym chciał obejrzeć takie polityczne wys***y, to włączyłbym »Kawę na ławę«; "Płacimy za Ekstraklasę, a nie prywatne opinie pana redaktora" – to tylko niektóre komentarze.

Kontrowersje wokół udziału prezydenta w pielgrzymce kibiców

10 stycznia prezydent Karol Nawrocki wziął udział w odbywającej się na Jasnej Górze XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga Wysławiamy". Pierwsza taka pielgrzymka odbyła się w 2009 r. Organizatorem corocznych spotkań kibiców na Jasnej Górze jest ks. Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta, salezjanin, historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną.

Witając się z uczestnikami pielgrzymki, prezydent uścisnął Tomasza P., znanego w kręgach kibiców Jagiellonii Białystok pod pseudonimem "Dragon". Był on w przeszłości wielokrotnie skazywany za poważne przestępstwa, jednak – jak podkreśla jego obrońca – wcześniejsze wyroki uległy zatarciu, a najnowszy pozostaje nieprawomocny. Mężczyzna czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym został skazany na sześć lat więzienia.

– Pan prezydent nie miał świadomości, nie miał informacji o sprawach prawnych tego pana [Tomasza P. ps. "Dragon" – przy. red.] – tłumaczył w programie "Graffiti" w Polsat News Jakub Banaszek, prezydent Chełma i doradca głowy państwa. – Zauważyłem, że gdzie się pan prezydent nie pojawił podczas tej pielgrzymki, wszyscy chcieli się właśnie tak serdecznie z panem prezydentem przywitać. (...) Prezydent chciał się normalnie przywitać z tym panem. Euforia drugiej strony powodowała, że często to powitanie było takie, a nie inne – dodał.

