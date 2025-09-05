TV Republika odpowiada na oskarżenia TVP. "Obrzucają błotem naszych dziennikarzy"

Kilka dni temu TVP zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstw, wskazując m.in. na osoby dawniej związane z publicznym nadawcą: Danutę Holecką i Martę Kielczyk, obecnie pracujące w prywatnych mediach prawicowych – TV Republika i wPolsce24. Nadawca uznał, że w ramach swojej działalności w tych mediach dopuściły się one naruszeń, powielając lub umożliwiając rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat dziennikarki TVP Joanny Dunikowskiej-Paź, co wywołało wobec niej falę hejtu w sieci.

"Oczekujemy, że wszyscy, szczególnie osoby publiczne, będą potrafiły odróżnić konstruktywną krytykę od czystej nienawiści, a zamiast podsycać atmosferę linczu, zaczną brać odpowiedzialność za swoje słowa i działania" – można przeczytać w oświadczeniu Telewizji Polskiej.

TV Republika odpowiada na oskarżenia TVP

Teraz w Telewizji Republika pojawił się materiał, który stanowi odpowiedź na te zarzuty. Pokazano w nim sprawę Joanny Dunikowskiej-Paź, jednocześnie podkreślając, że w stacji nigdy nie wymieniano prezenterki z imienia i nazwiska.

– Nie może być tolerancji dla tego typu działań, które mają znamiona zastraszania. TVP w likwidacji swoim nieprecyzyjnym przekazem doprowadziła do sytuacji, że teksty pojawiające się w mediach obrzucają błotem dziennikarzy naszej stacji i sprawiają wrażenie, że nasi dziennikarze mają cokolwiek wspólnego z nazwiskiem Joanny Dunikowskiej-Paź – poinformowano na antenie.

Materiał, który można zobaczyć na kanale TV Republika na YouTubie zatytułowano "Absurdalny atak TVP na Republikę – rządowe media kontra niezależność".

– Jesteśmy już przyzwyczajeni, że tak zwane medialno-polityczne elity chciałyby, żeby nie było Republiki. Naszą siłą są jednak widzowie, którzy jesteście z nami, wspieracie nas, pomimo szantażu reklamodawców, przez wpływowych kolegów Donalda Tuska – przekazano na koniec.

W materiale przytoczono wypowiedzi polityków KO, pokazano również wizerunek Jerzego Owsiaka i ostrzegano widzów przed atakiem rządowych mediów na wolność słowa.

Czytaj też:

TV Republika obroniła pierwsze miejsce. Konkurencja rośnie najszybciejCzytaj też:

Członek KRRiT przeprasza dziennikarkę TVP. "Nie wystarczyło moje oświadczenie"