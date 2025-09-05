TV Republika obroniła pierwsze miejsce. Konkurencja rośnie najszybciej

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opublikowanych przez serwis Wirtualne Media, TV Republika w sierpniu odnotowała najwyższy wynik wśród wszystkich stacji newsowych w Polsce. Stacja Tomasza Sakiewicza zajmuje pozycję lidera w tej grupie od początku 2025 roku. Coraz lepiej radzi sobie także wPolsce24. Telewizja braci Karnowskich odnotowała najwyższy wzrost oglądalności ze wszystkich kanałów informacyjnych.

TV Republika wciąż liderem. Stacja braci Karnowskich rośnie najszybciej

Wirtualne Media pokazały zestawienie czołowych kanałów informacyjnych w zeszłym miesiącu.

TV Republika śrubuje wynik, pozostając od stycznia najchętniej oglądaną stacją newsową w naszym kraju. W sierpniu br. jej udział w rynku wyniósł 6,69 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 3,8 proc. Republika była też drugim najchętniej oglądanym kanałem wśród wszystkich polskich telewizji.

Drugie miejsce zajmuje niezmiennie TVN24. Udział spadł jednak z 5,33 proc. do 4,86 proc.

Podium zamyka TVP Info, które może się pochwalić wzrostem o 37,1 proc. Udział stacji wyniósł 1,70 proc.

Tuż za podium znalazł się kanał wPolsce24.pl z wynikiem 1,68 proc. Notowania telewizji wzrosły aż o 409 proc. i jest to największy wzrost w zestawieniu.

Za kanałem wPolsce24 znalazł się kanał Polsat News. Jego udział zmalał z 1,5 proc. do 1,41 proc. Oczko niżej są Wydarzenia 24, także należące do Telewizji Polsat, z wynikiem 1,15 proc. (wzrost z 1,09 proc.).

"W grupie komercyjnej 16-59 liderem także została Republika, po wzroście udziału o 117 proc. do 3,72 proc. Wynik drugiego TVN24 spadł z 3,39 proc. do 3,20 proc. Na podium znalazł się jeszcze Polsat News, po wzroście o 15,53 proc. do 1,19 proc. Kanał TVP Ino w tej grupie był czwarty" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

