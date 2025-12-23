"Stracił jaja". Wojewódzki uderza w Prokopa

Dorota Wellman i jej syn Jakub byli gośćmi podcastu "Wojewódzki&Kędzierski". W trakcie rozmowy nie zabrakło wątku Marcina Prokopa, z którym dziennikarka od lat współprowadzi śniadaniowy program "Dzień dobry TVN". Pretekstem do dyskusji było zatrudnienie Prokopa w roli jurora w talent-show "Mam Talent!". Wojewódzki wcześniej sam jurorował w show. Jak twierdzi, jego następca w nowej roli "stracił jaja".

– Co się dzieje z Marcinem Prokopem, jak usiadł w programie "Mam talent!" jako juror i, mówiąc bardzo metaforycznie, odpiął kabury z rewolwerami? Krytycyzm bliski zeru. Stracił jaja. Co się wydarzyło? – pytał Kuba Wojewódzki.

Co na to Dorota Wellman? – Nie mam pojęcia. Uważam, że nie jest za wyrazisty. Nie jest trochę sobą. Mnie dziwi, ale wydaje mi się, że wiem, z czego to wynika (...). Byłoby fajnie, gdybyś był ty i był Marcin. Myślę, że Marcin stara się być ogromnie życzliwy dla uczestników i wyjął te pistolety po to, żeby ich nie pozabijać tak, jak ty to robiłeś. Czasami w sposób brutalny i chamski – stwierdziła. Wojewódzki nie odpuszczał. Celebryta ocenił, że zamysł zatrudnienia Prokopa rozmija się z efektem.

Prokop odpowiada Wojewódzkiemu. Wytknął mu, że reklamuje "wybielacze do zębów"

Serwis Plejada zwrócił się do Marcina Prokopa z prośbą o komentarz do wypowiedzi kolegi ze stacji. "Nie jestem i nie byłem żadnym 'rewolwerowcem', tylko człowiekiem, który stara się handlować pozytywnymi emocjami. Dawać ludziom radość i nadzieję, dmuchać w skrzydła ich aspiracji, przyłapywać ich na tym, co robią dobrze oraz chronić ich wrażliwość, a nie bawić się w ich publiczne upokarzanie i niszczenie" – podkreśla prezenter.

Marcin Prokop zaznacza, że styl forsowany przez Wojewódzkiego to "forma przemocy, a nie krytyki". "Taka telewizja skończyła się 20 lat temu. Mimo że naprawdę lubię Kubę, bo jest inteligentnym i urokliwym człowiekiem, to trudno traktować serio opinie faceta, który z jednej strony próbuje udawać etos bezkompromisowego dziennikarza, a z drugiej hurtowo reklamuje wybielacze do zębów i hot-dogi ze stacji benzynowej, pozując przy tym na tle neonowych resoraków" – podsumował wbijając szpilę Kubie Wojewódzkiemu.



