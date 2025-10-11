TVP w likwidacji wydała blisko 60 tys. zł na luksusowe ubrania. Ujawniono faktury

Faktury ujawnił portal Blask Online. Z dokumentów z 2024 r. wynika, że Telewizja Polska, będąca prawie dwa lata w stanie likwidacji, zakupiła garnitury, smokingi, koszule i spodnie za łącznie niemal 60 tys. złotych.

"Garnitury po ponad 4 tys. zł, smokingi ponad 3,5 tys. zł, spodnie za prawie 1,5 tys. zł i koszule za ponad 350 zł... Wszystko za kwotę prawie 60 tys. zł! Tyle TVP w likwidacji wydała na ciuchy. Dla kogo? Oto właśnie jest pytanie, bo dziennikarze stacji raczej w smokingach nie występują" – czytamy. Wydatki budzą kontrowersje w kontekście likwidacji spółki i oczekiwanej oszczędności. Pojawiły się również pytania dotyczące przeznaczenia luksusowych ubrań.

"A kto tu tak pięknie wygląda za nasze pieniążki? Tomasz Sygut we własnej osobie. Fotka z 28.09. Faktura na zakup smokingów i garniturów z 19.09" – napisał na platformie X dziennikarz TV Republika Marcin Dobski, sugerując, że ze smokingów i garniturów nie korzystają występujący na antenach TVP dziennikarze i prezenterzy, lecz kierownictwo telewizji. Tymczasem, jak ujawnił portal Blask Online, dyrektorzy w TVP w likwidacji pobierają miesięczne wynagrodzenia brutto w wysokości 50 tys. zł.

twitter

"Skoro TVP jest w likwidacji, to po co takie zakupy?"

Temat zakupów TVP pojawił się na czwartkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, w którym uczestniczył m.in. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

– Mam przed sobą fakturę. Zakup z dnia 19 września 2024 r. Faktura na prawie 58 tys. zł, z czego garnitury za 4,5 tys. zł, koszule za 720 zł czy marynarki za 2400 zł. Skoro TVP jest w likwidacji, to po co takie zakupy? – pytał reporter TV Republika Adrian Borecki.

Kilka godzin później dział komunikacji korporacyjnej TVP przesłał do mediów komunikat, który zacytowały Wirtualne Media. ⁠"To prawda, że Telewizja Polska kupuje garnitury. To światowy standard, że prowadzący programy w telewizji występują w garniturach" – przekazano.

Czytaj też:

Kuriozalna zapowiedź dziennikarki TVP. "Prawdziwy drwal i prawdziwy sędzia"Czytaj też:

Wielka awantura w TVP Info. Poseł do dziennikarki: Jesteście rządową telewizją