TVP w likwidacji wydała blisko 60 tys. zł na luksusowe ubrania. Ujawniono faktury

Faktury ujawnił portal Blask Online. Z dokumentów z 2024 r. wynika, że Telewizja Polska, będąca prawie dwa lata w stanie likwidacji, zakupiła garnitury, smokingi, koszule i spodnie za łącznie niemal 60 tys. złotych.
"Garnitury po ponad 4 tys. zł, smokingi ponad 3,5 tys. zł, spodnie za prawie 1,5 tys. zł i koszule za ponad 350 zł... Wszystko za kwotę prawie 60 tys. zł! Tyle TVP w likwidacji wydała na ciuchy. Dla kogo? Oto właśnie jest pytanie, bo dziennikarze stacji raczej w smokingach nie występują" – czytamy. Wydatki budzą kontrowersje w kontekście likwidacji spółki i oczekiwanej oszczędności. Pojawiły się również pytania dotyczące przeznaczenia luksusowych ubrań.
"A kto tu tak pięknie wygląda za nasze pieniążki? Tomasz Sygut we własnej osobie. Fotka z 28.09. Faktura na zakup smokingów i garniturów z 19.09" – napisał na platformie X dziennikarz TV Republika Marcin Dobski, sugerując, że ze smokingów i garniturów nie korzystają występujący na antenach TVP dziennikarze i prezenterzy, lecz kierownictwo telewizji. Tymczasem, jak ujawnił portal Blask Online, dyrektorzy w TVP w likwidacji pobierają miesięczne wynagrodzenia brutto w wysokości 50 tys. zł.
"Skoro TVP jest w likwidacji, to po co takie zakupy?"
Temat zakupów TVP pojawił się na czwartkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu, w którym uczestniczył m.in. Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.
– Mam przed sobą fakturę. Zakup z dnia 19 września 2024 r. Faktura na prawie 58 tys. zł, z czego garnitury za 4,5 tys. zł, koszule za 720 zł czy marynarki za 2400 zł. Skoro TVP jest w likwidacji, to po co takie zakupy? – pytał reporter TV Republika Adrian Borecki.
Kilka godzin później dział komunikacji korporacyjnej TVP przesłał do mediów komunikat, który zacytowały Wirtualne Media. "To prawda, że Telewizja Polska kupuje garnitury. To światowy standard, że prowadzący programy w telewizji występują w garniturach" – przekazano.
Czytaj też:
Kuriozalna zapowiedź dziennikarki TVP. "Prawdziwy drwal i prawdziwy sędzia"Czytaj też:
Wielka awantura w TVP Info. Poseł do dziennikarki: Jesteście rządową telewizją