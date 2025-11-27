Agnieszka Maciąg nie żyje. Modelka i pisarka miała 56 lat

Informację o jej śmierci przekazał jej mąż, fotograf Robert Wolański. "Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność" – napisał w poruszającym pożegnaniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj zgasło moje Słońce"

Wolański poinformował o śmierci żony w czwartek 27 listopada, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych: "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze".

Agnieszka Maciąg od dłuższego czasu zmagała się z chorobą nowotworową. W marcu 2025 r. poinformowała, że walczy z nawrotem choroby, o czym otwarcie opowiadała w grupach związanych ze swoimi webinarami.

Ikona polskiego modelingu, pisarka

Maciąg była jedną z największych gwiazd polskiego modelingu lat 90. Jej kariera zaczęła się od wygranego konkursu dla modelek. Szybko dostrzegli ją projektanci tacy jak Maciej Zień i Teresa Rosati, a wkrótce ruszyła na europejskie wybiegi. Pracowała w Mediolanie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku. Uczestniczyła w pokazach Karla Lagerfelda, Nino Cerrutiego, Claude’a Montany, Laury Biagiotti czy Pierre’a Cardina. Brała udział w najbardziej prestiżowych wydarzeniach mody, zdobywając międzynarodowy rozgłos.

Pojawiała się również w teledyskach polskich artystów, szczególnie zespołu De Mono, z którym wystąpiła na festiwalu sopockim oraz w klipach takich jak "Światła i kamery" czy "Ostatni pocałunek". Po latach intensywnej kariery Maciąg wycofała się z show-biznesu. Skupiła się na życiu w zgodzie z naturą, prowadzeniu bloga, warsztatów dla kobiet i pisaniu książek. Jej publikacje poświęcone zdrowiu, uważności i duchowemu rozwojowi cieszyły się dużą popularnością. Jednym z jej najgłośniejszych tytułów była książka "Menopauza. Podróż do esencji kobiecości", w której przełamywała tabu związane z kobiecą dojrzałością. Szczerze opisywała własne doświadczenia, obalała mity i pokazywała, jak świadomie przejść przez ten etap życia. Podkreślała, że w rozmowie o menopauzie nie może zabraknąć mężczyzn. "Trzeba otworzyć na to mężczyzn" – powtarzała, wskazując, jak ważne jest zrozumienie i wsparcie partnerów. Maciąg uważała, że wiek to tylko metryka, a młodość jest stanem świadomości, który można pielęgnować bez względu na wiek.

