Plejada byłych gwiazd TVP w nowej telewizji. Wyniki mówią same za siebie

Tuż przed początkiem września w mediach społecznościowych pojawiły się grafiki, ogłaszające, że do zespołu telewizji wPolsce24 dołączają dobrze znane widzom dawnej Telewizji Polskiej gwiazdy, które w mediach publicznych prowadziły programy informacyjne i publicystyczne. Nowy kanał współtworzą m.in.: Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, Marta Kielczyk, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski. Dołączyli do dziennikarzy, którzy już wcześniej tworzyli telewizję wPolsce.pl: Doroty Łosiewicz, Wojciecha Biedronia, Marcina Wikło, a także Marty Piaseckiej, która do stacji dołączyła w czerwcu tego roku.

Od 2 września wPolsce24 można oglądać na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Nowy kanał jest dostępny także w wybranych sieciach kablowych i na platformie Polsat Box, gdzie zastąpił Telewizję wPolsce.pl, uruchomioną przez Fratrię w połowie 2017 roku.

"Wiadomości" wróciły. Ci sami prowadzący, co w TVP

W nowej stacji możemy oglądać m.in. serwis informacyjny "Wiadomości", którego szefem został Marcin Tulicki, były wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Telewizji Polskiej. Tulicki jest jednocześnie zastępcą redaktora naczelnego wPolsce24. Serwis informacyjny jest nadawany codziennie o godz. 19.30. Gospodarzami programu byli początkowo jedynie Marta Kielczyk i Michał Adamczyk, którzy w ostatnich latach prowadzili "Wiadomości" w TVP. 19 września do grona prowadzących dołączyła Marta Piasecka.

Wyniki oglądalności. Jak wypada wPolsce24?

Jak informuje portal Wirtualne Media, na podstawie danych Nielsen Audience Measurement, we wrześniu 2024 roku średnia widownia minutowa telewizji wPolsce24 wynosiła 41 127 widzów, a udział w rynku oglądalności – 0,8 proc. Dla porównania, rok wcześniej telewizja wPolsce.pl zanotowała wobec 0,04 proc. udziału, zaś w lipcu br. – średnio 16 536 widzów i 0,34 proc. udziału.

Do danych za wrzesień odniósł się jeden z gospodarzy nowych "Wiadomości" Michał Adamczyk. W rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl nie krył zadowolenia i ujawnił, jakie cele stawia sobie stacja.

– Widać wyraźną tendencję wzrostową. Bywają dni, w których "Wiadomości", a także inne programy, osiągają w szczycie oglądalność zbliżoną do 300 tys. widzów – stwierdził.

– Liczę na to, że będzie następować stabilizacja i sukcesywnie będziemy przekonywać do siebie widzów. Są już takie pojedyncze programy, które osiągały ponad 2 proc. w grupie komercyjnej. Oczywiście trzeba pamiętać, że startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu oglądalności. Sądzę, że ten 1 proc. udziału – taki pierwszy etap przed nami – zostanie osiągnięty, nie chcę na razie definiować, w jakiej perspektywie czasowej – zaznaczył szef programowy stacji. – Zobaczymy, jak będą wyglądać kolejne miesiące, a później kwartały, żeby można było wyciągać wnioski – dodał.

