Gigantyczny pozew przeciwko Kanałowi Zero. Stanowski: Powodzenia

Olga Malinkiewicz to polski fizyk, wynalazca taniej metody wytwarzania drukowanych ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Jest założycielem i CTO (Chief Technology Officer) w Saule Technologies. Badaczka gościła 27 listopada 2025 roku w Kanale Zero, gdzie opowiedziała, jak wmanewrowano ją w gigantyczne długi, zduszono jej firmę i pozbawiono władzy nad technologią, którą wynalazła. Najciekawszym elementem programu była jej telefoniczna konfrontacja z jedną z osób zaangażowanych w konflikt, Dawidem Zielińskim, prezesem Columbus Energy. Krzysztof Stanowski nie mógł uwierzyć w to, co słyszy z ust przedsiębiorcy. Dawid Zieliński sam gościł 15 grudnia w studiu Kanału Zero, gdzie m.in. tłumaczył się z telefonu do studia i przepraszał wszystkich, którzy poczuli się nim urażeni. Opowiedział też o konflikcie z badaczką z własnej perspektywy.

26 marca spółka Columbus Energy poinformowała w swoich mediach społecznościowych o planowanym pozwie na gigantyczną kwotę przeciwko Kanałowi Zero i samemu Krzysztofowi Stanowskiemu.

Columbus Energy szykuje pozew przeciwko Stanowskiemu i Kanałowi Zero

Bodźcem do powstania komunikatu były ostatnie aktywności Olgi Malinkiewicz w mediach społecznościowych. Badaczka zasugerowała, że prezes Columbus Energy został zatrzymany przez CBA, podczas gdy medialne doniesienia dotyczyły innej osoby.

"Kolejne kłamstwa w operacji propagandowej Olgi Malinkiewicz, wspieranej przez Krzysztofa Stanowskiego. Wczoraj Olga Malinkiewicz, która w Kanale Zero przez wiele godzin rozsiewała kłamstwa i insynuacje na temat firmy Columbus Energy ogłosiła, że CBA zatrzymało Prezesa Dawida Zielińskiego. Jest to oczywiste kłamstwo stanowiące część zorganizowanej operacji medialnej dyskredytacji polskiego przedsiębiorcy. W związku z powyższym oświadczamy, że: Po pierwsze Dawid Zieliński kieruje akt oskarżenia o zniesławienie przy użyciu środków masowego przekazu (art. 212 kk) wobec Olgi Malinkiewicz" – czytamy w oświadczeniu.

"Po drugie firma Columbus Energy pozwie Kanał Zero należący do Krzysztofa Stanowskiego oraz jego osobiście na kwotę min. 55 milionów złotych, która to kwota stanowi ekwiwalent wartości medialnej potrzebnej do naprawienia wizerunku Columbus Energy za kłamstwa i kalumnie rozpowszechnione o firmie za pośrednictwem Kanału Zero i umożliwienie Oldze Malinkiewicz jednostronnej i kłamliwej narracji przeciwko Spółce i jej inwestorom" – głosi dalej komunikat spółki.

Columbus Energy przekazało również, że przygotowuje pozwy przeciwko Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska.

"Columbus oświadcza, że będzie twardo reagować na wszelkie działania naruszające dobra osobiste i wizerunkowe spółki" – podkreślono.

Stanowski reaguje na zapowiedź pozwu. "Powodzenia"

Do sprawy odniósł się w swoich mediach społecznościowych twórca Kanału Zero.

"Czy ja dobrze rozumiem, że pan Dawid Zieliński za zadzwonienie do Kanału Zero, a potem udzielenie wywiadu Kanałowi Zero będzie domagał się 55 milionów złotych odszkodowania? Powodzenia:))))))" – skomentował krótko Krzysztof Stanowski.

