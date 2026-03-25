"Manipulacyjne, śmierdzące gów*o". Stanowski punktuje Wojewódzkiego

Krzysztof Stanowski gościł w poniedziałek w podcaście WojewódzkiKędzierski. W środę opublikował na YouTube komentarz do tej rozmowy.

Twórca Kanału Zero zwrócił uwagę m.in na "zajawkę" podcastu, która ukazała się kilka dni przed właściwą rozmową. Jego zdaniem, była ona pocięta tak, żeby wytworzyć wrażenie, że został on w programie zmiażdżony, zdekonspirowany, ośmieszony czy skompromitowany. – To było manipulacyjne, śmierdzące gów*o – ocenił Stanowski. – Ta zajawka jest po prostu kłamliwa – dodał.

Urodziny Mazurka i nieistniejąca rozmowa. "Niehonorowo"

Odniósł się również do wątku rozmowy, w którym Kuba Wojewódzki zarzucił Krzysztofowi Stanowskiemu, że podczas słynnych urodzin Roberta Mazurka rozmawiał z politykiem PiS na ten temat. Okazało się jednak, że dziennikarz nie tylko z nim nie rozmawiał, ale nawet nie było go na tym wydarzeniu. Wojewódzki utrzymywał, że informację tę uzyskał od znanego polityka Prawa i Sprawiedliwości, jednak na koniec programu przyznał, że wymyślił tę informację, żeby sprawdzić reakcję swojego gościa.

– A co by było, gdybym ja nie miał tego asa w rękawie. (...) Gdybym na tych urodzinach był i istniało by zdjęcie, że z jakimś politykiem rozmawiam, co przecież mogłoby się wydarzyć. O niczym by to nie świadczyło, ale, czy Kuba Wojewódzki powiedziałby wtedy, że to niczego nie dowodzi, czy przyznałby, że żartował, czy szedłby dalej w insynuacje, że jestem utrzymankiem PiS-u. Myślę, że by szedł, bo to była jego bomba, która miała mnie rozsadzić, a która wybuchła mu w rękach – ocenił dziennikarz.

– Takie ciągłe próby ubrudzenia mnie fejkami były ewidentnym celem tego wywiadu – dodał.

– Gdy chciałem temat na prawdę wytłumaczyć, to się okazało, że musimy szybko kończyć. (…) Uciekłeś z boiska, zagwizdałeś koniec meczu, gdy miałem piłkę przed pustą bramką. Niehonorowo – zwrócił się do Wojewódzkiego.

Stanowski dekonspiruje Wojewódzkiego. "Twój kościół, Kuba, jest w środku pusty"

Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego, w całym wywiadzie "chodziło o stworzenie przestrzeni, w której może oberwać, ale nie może się wybronić".

– To nie był wywiad. Być może z twojej strony była to walka o prymat. Być może uznałeś, że zgnieciesz mnie na oczach ludzi i znowu będziesz tym niekwestionowanym numerem jeden wagi ciężkiej. Tak to czyta wiele osób. Chciałeś pokazać, że stary mistrz ciągle bije najmocniej, ale niestety ciosy nie trafiały – dodał.

Na koniec przyznał, że nie żywi niechęci do Kuby Wojewódzkiego.

– To nie jest tak, że ja nie lubię Kuby Wojewódzkiego. Nawet lubię. Cenię go za inteligencję. Natomiast uważam, że używa jej coraz częściej w złym celu. Jest definicją fanatyka jednej frakcji. Bardzo pozornym wolnomyślicielem, a tak naprawdę intelektualnym radykałem, agresywnym talibem. Człowiekiem, który już nie szuka dialogu, a jedynie przestrzeni do wygłoszenia swoich manifestów. Ta ekwilibrystyka słowna bywa fascynująca, ale to tylko fasada. Twój kościół, Kuba, jest w środku pusty –podsumował twórca Kanału Zero.

