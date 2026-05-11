Dziennikarze dotarli do sprawcy. "Stracił pracę"

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek 23 kwietnia w tragicznym wypadku. Miał 36 lat. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, mieszkaniec Sosnowca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 28 kwietnia mężczyzna opuścił areszt po tym, jak wcześniej sąd zadecydował o możliwości wpłacenia 40 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura wniosła zażalenie. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy wniosek śledczych już 12 maja. Wtedy zapadnie decyzja, czy 57-latek ponownie trafi do aresztu.

Dziennikarze TVN dotarli do sprawcy wypadku.

W poniedziałek, 11 maja, wyemitowany zostanie odcinek programu "Uwaga!" poświęcony pamięci Łukasza Litewki, który w minioną sobotę obchodziłby 37. urodziny. Autorzy reportażu pojawili się na kanapie "Dzień Dobry TVN", by opowiedzieć o kulisach materiału. Maciej Dopierała i Tomasz Lusawa opowiedzieli między innymi o wizycie w mieszkaniu podejrzanego o spowodowanie wypadku.

– Miałem okazję być w mieszkaniu sprawcy. Nie było łatwo się tam dostać, bo są bardzo nieufni. To bardzo przestraszeni ludzie, którym tak naprawdę zawalił się cały świat – powiedział reporter Tomasz Lusawa. – Zanim zdecydowali się ze mną porozmawiać, minęło wiele godzin takich zwykłych, ludzkich rozmów. Dopiero potem ta kobieta zdecydowała się opowiedzieć o swoim mężu. Ich również ten hejt bardzo dotyka. Oni nie wychodzą ze swojego mieszkania, nie wychodzą na zakupy. Kobieta przestała pracować. On stracił pracę. Jak mi powiedział, że dla niego teraz jedyną możliwością jest wyłącznie modlitwa za pana posła Litewkę i za to, co będzie w przyszłości z jego rodziną – podkreślił dziennikarz.

– Staraliśmy się zbudować jakiś portret tego kierowcy. Jak się zachowywał w ostatnim czasie. Dokładne ustalenia będą w reportażu. Udało nam się dotrzeć do osób z kręgu znajomych kierowcy – dodał od siebie Maciej Dopierała.

