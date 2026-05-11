Ziobro komentatorem TV Republika. "Posiada unikalną wiedzę"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem, że przebywa w USA. Przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny.

– To dla mnie zaszczyt, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać punkt widzenia komentatora. Takie spojrzenie z perspektywy amerykańskiej, z zaangażowaniem Polonii tutaj, będzie miało wartość i będzie stanowiło dla stacji pewne wzmocnienie rozmaitości poglądów i opinii, które pojawiają się na antenie – powiedział były szef MS.

Szef wydawców TV Republiko o współpracy z Ziobrą: Najczęściej jak się da

O szczegóły współpracy TV Republika ze Zbigniewem Ziobrą został zapytany szef wydawców stacji, Jarosław Olechowski.

– Będzie na bieżąco komentował sytuację w USA, a także relacje transatlantyckie. Będzie też komentował politykę zagraniczną USA wobec Europy i Polski – tłumaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Według informacji przekazanych przez szefa wydawców Republiki, Zbigniew Ziobro ma na antenie komentować najważniejsze wydarzenia dotyczące Polonii w Stanach Zjednoczonych. Będzie także odnosił się do bieżącej sytuacji politycznej w Polsce.

Z informacji serwisu Wirtualnemedia.pl wynika, że były minister sprawiedliwości nie ograniczy się jedynie do rozmów z prowadzącymi na antenie stacji. Ma również brać udział w debatach z udziałem innych zaproszonych gości. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego występy w Republice nie będą miały stałego, regularnego charakteru. Pytany o to, jak często polityk będzie pojawiał się na antenie, Olechowski odparł, że "najczęściej jak się da".

Szef wydawców Telewizji Republika przyznał również, że decyzja o obecności Ziobry na antenie wpisuje się w oczekiwania widzów.

– Posiada unikalną wiedzę zza kulis wielkiej polityki, dlatego jego komentarze z pewnością zainteresują widzów Republiki – podkreślił Jarosław Olechowski.

