Lawina skarg na media. Najwięcej dotyczy gwiazdy TVP

Jak przekazują Wirtualne Media, na podstawie informacji z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, najbliższe miesiące Rada poświęci na analizę licznych zgłoszeń dotyczących rzekomych nadużyć stacji telewizyjnych w kampanii prezydenckiej. Skargi dotyczą wszystkich największych stacji informacyjnych: TVP Info, TVN24, Polsat News, Polsatu i TV Republika, a także TVP1. Co ciekawe, rzecznik prasowy KRRiT, Teresa Brykczyńska, poinformowała Wirtualnemedia.pl, że najwięcej zastrzeżeń widzów dotyczyło zachowania prowadzącej debatę prezydencką z ramienia Telewizji Polskiej.

Skargi na media po kampanii. Najwięcej na Dorotę Wysocką-Schnepf

Na samą debatę prezydencką z 12 maja, do KRRiT wpłynęło 10 skarg. Chodziło głównie o "zaangażowanie polityczne i brak neutralności" ze strony Doroty Wysockiej-Schnepf. To jednak nie koniec, bo Rada wciąż otrzymuje nowe zgłoszenia w tej sprawie. Przypomnijmy, że podczas debaty doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Krzysztofem Stanowskim a dziennikarką.

Wśród pozostałych skarg znalazło się m.in. zgłoszenie dotyczące TV Republika, związane z niedopuszczeniem do debaty prezydenckiej Macieja Maciaka. Kandydat wcześniej wyznał, że podziwia Władimira Putina. Katarzyna Gójska tłumaczyła, że Republika nie zamierza promować "fana ludobójcy" i człowieka, który kierował wobec stacji Tomasza Sakiewicza groźby.

KRRiT otrzymało również skargi dotyczące obrażania niektórych kandydatów. Chodzi m.in. o program "Kwiatki polskie" TVP1 z 11 maja, gdzie miał zostać obrażony Artur Bartoszewicz, a także reportaż "Sutenerzy Trójmiasta", wyemitowany w "Superwizjerze" TVN24, który miał łączyć osoby zajmujące się stręczycielstwem z Karolem Nawrockim.

Nie upiekło się również Polsatowi. Widzowie poskarżyli się na program "Debata Gozdyry" Polsat News. Zarzucono prowadzącej m.in. brak reakcji na słowa Jerzego Dziewulskiego, który miał obrazić Grzegorza Brauna, określając go mianem "brunatnego posła".

Manipulacje przed wyborami. Skecze Polsatu, "Furioza" w TVP i tatuaż z Hitlerem

KRRiT przygląda się także nieobiektywnej postawie nadawców i ukrytej w materiałach telewizyjnych promocji konkretnych kandydatów.

Jak przekazał przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski, zawiadomienia w tym obszarze dotyczą m.in. skeczów kabaretowych trzeciego dnia "Polsat Hit Festivalu", emisji serialu "Furioza" o ustawkach pseudokibiców tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, czy pokazanej przez TVP Info wypowiedzi senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, gdzie miału paść słowa rzekomych tatuażach Nawrockiego z symbolami faszystowskimi, między innymi wizerunkiem Adolfa Hitlera.

Regulator poprosi też o wyjaśnienia TV Republikę, która emitowała ticker z napisem "Mafia" i wizerunkami Donalda Tuska oraz Rafała Trzaskowskiego.

