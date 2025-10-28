Kolejny dziennikarz w Kanale Zero. "Chcą rzucić wyzwanie największym"

Jak poinformowały kilka dni temu Wirtualne Media, dziennikarz Magazynu Wirtualnej Polski, Paweł Figurski, żegna się z redakcją. "Mogę oficjalnie potwierdzić, że z końcem listopada br. odchodzę z Wirtualnej Polski. To moja decyzja. Serdecznie dziękuję wszystkim w Wirtualnej Polsce za bardzo dobre prawie cztery lata współpracy" – przekazał serwisowi.

Dziennikarz WP dołącza do Kanału Zero. Kiedy ruszy portal?

Już w sierpniu Wirtualne Media dowiedziały się nieoficjalnie, że Figurski może zacząć współpracę z Kanałem Zero, który szykuje swój portal. – O planach nie chcę mówić, ale niedługo się wyjaśnią – przekazał wówczas dziennikarz.

"Paweł Figurski dołączy do redakcji portalu internetowego Kanału Zero" – poinformował teraz serwis.

Jak Start nowego portalu Zero.pl planowany jest na styczeń 2026 roku. "Jak informowaliśmy, w Kanale Zero słychać głosy, że serwis ma docelowo rzucić wyzwanie największym na rynku. Będzie stawiać na newsy z różnych dziedzin, stąd w redakcji takie nazwiska jak Słowik czy Figurski" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Niedawno na współpracę z portalem Stanowskiego zdecydował się Patryk Słowik. Wirtualne Media dowiedziały się również, że do portalu Kanału Zero ma dołączyć Jakub Styczyński, dziennikarz od 2023 roku pracujący w RynekZdrowia.pl (Grupa PTWP), który również rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą. "W odpowiedzi na nasze pytanie Styczyński odpowiedział, że formalnie nie podpisał jeszcze umowy z żadną nową redakcją, a do końca roku zamierza podróżować. Zaznaczył też, że w styczniu jego przyszłość zawodowa będzie bardziej klarowna" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Paweł Figurski znika z Wirtualnej Polski

Figurski pracował w Wirtualnej Polsce od kwietnia 2022 roku. Przygotowywał m.in. teksty śledcze, wywiady i reportaże. Wcześniej, od 2011 roku był związany z mediami Agory. Na początku współpracował z portalem Gazeta.pl, a w 2014 roku rozpoczął pracę w krakowskiej redakcji "Gazety Wyborczej". Był laureatem prestiżowych nagród, m.in.: Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze oraz Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby.

Kilka głośnych artykułów Figurskiego o kulisach polskiej polityki powstało na łamach WP we współpracy z Patrykiem Słowikiem, który już wcześniej pożegnał się z redakcją. W ostatnich dniach swoje odejście z niej ogłosił również Patryk Michalski.

