Kolejne duże odejście z Wirtualnej Polski. Trafią do Kanału Zero?

Jak poinformowały Wirtualne Media, dziennikarz Magazynu Wirtualnej Polski, Paweł Figurski, żegna się z redakcją. "Mogę oficjalnie potwierdzić, że z końcem listopada br. odchodzę z Wirtualnej Polski. To moja decyzja. Serdecznie dziękuję wszystkim w Wirtualnej Polsce za bardzo dobre prawie cztery lata współpracy" – przekazał serwisowi.

Paweł Figurski znika z Wirtualnej Polski. Kolejna duża strata dla redakcji

Figurski pracował w Wirtualnej Polsce od kwietnia 2022 roku. Przygotowywał m.in. teksty śledcze, wywiady i reportaże. Wcześniej, od 2011 roku był związany z mediami Agory. Na początku współpracował z portalem Gazeta.pl, a w 2014 roku rozpoczął pracę w krakowskiej redakcji "Gazety Wyborczej". Był laureatem prestiżowych nagród, m.in.: Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze oraz Nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby.

Kilka głośnych artykułów Figurskiego o kulisach polskiej polityki powstało na łamach WP we współpracy z Patrykiem Słowikiem, który już wcześniej pożegnał się z redakcją. W ostatnich dniach swoje odejście z niej ogłosił również Patryk Michalski.

Dziennikarze WP przejdą do Kanału Zero?

Już w sierpniu Wirtualne Media dowiedziały się nieoficjalnie, że Figurski może zacząć współpracę z Kanałem Zero, który szykuje swój portal. – O planach nie chcę mówić, ale niedługo się wyjaśnią – przekazał wówczas dziennikarz.

Niedawno w mediach pojawiły się również spekulacje, że do portalu Stanowskiego dołączy Patryk Słowik, który również nie chciał zdradzać swoich zawodowych planów.

W międzyczasie Wirtualne Media dowiedziały się nieoficjalne, z dwóch źródeł, że do portalu Kanału Zero ma dołączyć Jakub Styczyński, dziennikarz od 2023 roku pracujący w RynekZdrowia.pl (Grupa PTWP), który również rozstaje się z dotychczasowym pracodawcą. "W odpowiedzi na nasze pytanie Styczyński odpowiedział, że formalnie nie podpisał jeszcze umowy z żadną nową redakcją, a do końca roku zamierza podróżować. Zaznaczył też, że w styczniu jego przyszłość zawodowa będzie bardziej klarowna" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Natomiast Patryk Michalski poinformował, że będzie pracować w WP do końca listopada i szykuje "jeszcze kilka niespodzianek". "Czas iść dalej, czas na nową przygodę. Oczywiście nie zmieniam zawodu" – zadeklarował. Kilka dni temu okazało się, że dziennikarz dołączy od stycznia do zespołu TVN 24+. Będzie przygotowywać autorskie teksty, a także występować na antenie TVN 24.

