"Nie dorastasz tacie do pięt". Kasia Tusk komentuje aukcje WOŚP

W niedzielę 25 stycznia Fundacja Jerzego Owsiaka zbierała pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. "Dziękujemy każdemu z Was z osobna. Wasza pasja i zaangażowanie sprawiły, że niemożliwe stało się możliwe. Pamiętajcie jednak, że to tylko początek! Liczniki wciąż pracują, a finalny wynik ogłosimy pod koniec marca" – podano na Facebooku WOŚP.

Jak co roku w akcji udział wziął Donald Tusk. Tym razem premier wystawił na licytację złote korki oraz spotkanie w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aukcja potrwa do 12 lutego, a aktualnie wylicytowana kwota przekracza 116 tys. zł. "Weź udział w aukcji i wylicytuj złote korki – wyjątkową pamiątkę Premiera Donalda Tuska. Zwycięzca aukcji spotka się z Premierem w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. Król Karol III i Prezydent Emmanuel Macron" – tak brzmi opis aukcji. "Zachęcamy do licytacji! Do końca świata i jeden dzień dłużej!" – dodano.

Tusk żartuje z wartości aukcji

Z kolei córka szefa rządu, Katarzyna Tusk przekazała na WOŚP pełną, przedpremierową kolekcję odzieżową swojej marki Make Life Easier. Licytacja kolekcji zakończy się 26 stycznia, a jej wartość to obecnie 31 tys. 750 zł. Oferta 38-latki obejmuje ponad czterdzieści pięć elementów z kolekcji wiosna-lato 2026. Zwycięzca aukcji będzie mógł wybierać co tydzień dowolny rozmiar, a wartość całego zestawu przekracza 205 tys. zł.

Do różnicy w kwotach oferowanych w aukcje swojej i premiera, Katarzyna Tusk odniosła się w mediach społecznościowych. "Gdy wydaje ci się, że jesteś mega gościówą, bo zebrałaś dla Fundacji WOŚP ponad 40 tysięcy, ale jak zwykle okazuje się, że nie dorastasz do pięt swojemu tacie i potwierdzasz tylko wszystkie teorie na temat 'nepo babys'" – napisała. "Nepo babies" to określenie na dzieci bogatych lub posiadających dużą władzę osób, które używają swoich wpływów, aby pomóc potomkom w karierze.

