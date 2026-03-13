Kwaśniewski bohaterem nowego serialu. Jest pierwszy zwiastun

Platforma streamingowa od Amazona ogłosiła, że pracuje nad nowym czteroodcinkowym serialem dokumentalnym poświęconym byłemu prezydentowi Polski Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, jego żonie Jolancie Kwaśniewskiej oraz ich córce Aleksandrze.

"Opowiedziany z trzech różnych osobistych perspektyw serial ujawni intymne historie ukryte za publicznym wizerunkiem i pokaże, jak rodzina Kwaśniewskich próbuje prowadzić zwyczajne życie, podczas gdy kraj postrzegał ich nie jako męża i żonę, rodziców oraz córkę, lecz jako instytucję" – czytamy w opisie produkcji.

Według twórców, serial ma być bardziej opowieścią o życiu rodzinnym w polityce, niż typowym dokumentem politycznym, z naciskiem na ludzkie doświadczenia i relacje.

Powstaje serial o Kwaśniewskich. Premiera w 2027 roku

Serwis Prime Video zamieścił już pierwszy, 38-sekundowy zwiastun, pokazujący rodzinę Kwaśniewskich podczas wypoczynku w górach. – Lepiej, jeśli liderzy polityczni mają rodzinę i nie są samotni – mówi były prezydent.

Reżyserem dokumentu jest Kuba Mikurda, a produkcją zajmuje się Watchout Studio, które ma na swoim koncie takie filmy jak "Bogowie" czy "Sztuka kochania".

Serial nie ma jeszcze oficjalnego tytułu. Jego premiera została zapowiedziana na początek 2027 roku.

Czytaj też:

Kwaśniewski przekazał prywatne dokumenty do archiwum państwowego. Co w nich jest?