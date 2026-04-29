"Zamykamy wszystkie zbiórki". Niespodziewany komunikat fundacji

Sportowcy, influencerzy, muzycy, aktorzy, przedsiębiorcy oraz zwykli Polacy włączyli się w akcję zorganizowaną przez youtubera Łatwoganga, który od 17 do 26 kwietnia prowadził transmisję na żywo, podczas której zbierał fundusze dla Fundacji Cancer Fighters, na leczenie dzieci chorych onkologicznie. Akcja zyskała też rozgłos międzynarodowy, ponieważ do wpłacania zachęcił wokalista zespołu Coldplay, Chris Martin. Charytatywny stream organizowany przez 23-latka przyciągnął ogromną uwagę. Do tej pory udało się zebrać ponad 282 mln złotych, a zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo.

Podczas zbiórki Łatwoganga nie zabrakło widowiskowych momentów. Katarzyna Nosowska, Maffashion, Aleksandra Domańska, Edyta Pazura, Blanka Lipińska, Maciej Kurzajewski i wielu innych reprezentantów polskiego show biznesu zdecydowało się ogolić głowy na łyso.

Fundacja Cancer Fighters ogłasza koniec zbiórek

Na instagramowym profilu Cancer Fighters opublikowano grafikę z komunikatem: "Zbiórki dziś do 20:00!". W opisie fundacja doprecyzowała, że właśnie o tej godzinie zamknie wszystkie zbiórki związane z akcją Łatwoganga i Bedoesa 2115.

"Dziś równo o 20:00 zamykamy wszystkie zbiórki związane z naszą akcją. Dziękujemy, że jesteście częścią tej historii. To dopiero początek! (...) Razem nie przegramy tej walki!" – czytamy.

instagram

Bedoes 2115 i Łatwogang nie chcą odznaczeń i współprac

W poniedziałek wspólne oświadczenie wydało dwóch inicjatorów akcji, raper Bedoes 2115 i youtuber Łatwogang. Podkreślili w nim, że nie mają zamiaru zarabiać na tym, że dzięki zbiórce wzrosła ich popularność. Zaznaczyli, że będą odmawiać współprac, które się z tym wiążą.

"Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj. Współprace, które przyjęliśmy przed streamem przekładamy na jak najdalsze możliwe okresy, tym samym zaznaczając, że nie przyjmujemy żadnych nowych, które wpływają ze względu na wzrost naszej popularności, oprócz firm, które wczoraj wpłaciły sumy gwarantujące im darmowy nasz udział w ich reklamach. Nie wykorzystamy w żaden sposób tego dla siebie – nigdy" – podkreślili.

