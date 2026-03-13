Znana dziennikarka znika po 20 latach. "To była moja decyzja"

Agnieszka Lichnerowicz kończy swoją wieloletnią współpracę z radiem Tok FM. Po ponad dwóch dekadach obecności na antenie dziennikarka wczoraj po raz ostatni poprowadziła program "Światopogląd", żegnając się ze słuchaczami.

W rozmowie z "Presserwisem" podkreśliła, że decyzja o odejściu była jej własną i dojrzewała od pewnego czasu. Przyznała również, że moment poinformowania redakcji o planowanym rozstaniu był dla niej wyjątkowo trudny. Na razie nie chce ujawniać ani powodów swojej decyzji, ani szczegółów dotyczących dalszych planów zawodowych. – To była moja decyzja. Nadszedł na nią czas– podkreśliła.

Na Facebooku Lichnerowicz podsumowała lata spędzone w stacji, wspominając liczne wydarzenia i miejsca, w których pracowała jako reporterka. Jak napisała, przez ponad 20 lat pracy relacjonowała m.in. unijne szczyty, proces Andrzeja Poczobuta czy wydarzenia na Białorusi. Była też w Smoleńsku po katastrofie lotniczej, towarzyszyła delegacji z Lechem Wałęsą, Bogdanem Lityńskim i Zbigniewem Bujakiem w podróży do porewolucyjnej Tunezji, a także obserwowała wydarzenia Arabskiej Wiosny w Kairze. Wspominała również protesty w Moskwie, pomarańczową rewolucję w Ukrainie, noc spędzoną w ukraińskiej bazie wojskowej w czasie aneksji Krymu oraz późniejsze wyjazdy reporterskie do Doniecka, Charkowa, Kijowa czy Borodzianki. Podkreśliła, że doświadczenia związane z walką Ukraińców o niezależność i godność należą do najważniejszych w jej zawodowym życiu.

Dziennikarka zaznaczyła także, że praca w Tok FM pozwoliła jej spotkać wielu wyjątkowych ludzi. Wśród nich szczególnie wspomniała swoją pierwszą redaktor naczelną Ewę Wanat, która przyjęła ją do stacji i – jak podkreśliła – pokazała, jak wiele można osiągnąć w radiu. Drugą ważną osobą była dla niej jest Anna Laszuk, której wrażliwość, ciekawość świata, odwaga i uczciwość – jak napisała – wciąż pozostają dla niej inspiracją.

"Nie znikam z mediów, kontynuuję podcasty (Rozumieć Ukrainę, Świat na Zakręcie), piszę teksty i książki, biorę udział w dyskusjach i spotkaniach..." – zapewniła Lichnerowicz na FB.

Kto zajmie miejsce znanej dziennikarki?

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2025 roku z Tok FM odszedł również Piotr Zorč – zastępca redaktora naczelnego i dyrektor publicystyki, prywatnie mąż Lichnerowicz. On także był związany ze stacją przez ponad 22 lata.

Tymczasem w poniedziałek 16 marca na antenie Tok FM zadebiutuje nowa audycja publicystyczna "Zapytam inaczej". Program będzie emitowany od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00–16:00, a jego prowadzącą zostanie Anna Piekutowska. Jak zapowiada stacja, dziennikarka będzie poruszać tematy dotyczące zjawisk społecznych i procesów wpływających na życie publiczne, odnosząc się zarówno do bieżących wydarzeń, jak i do popkultury czy rozwoju technologii.

