TVP nie organizuje ważnego wydarzenia. Powodem słaba kondycja finansowa

Konferencje ramówkowe są organizowane przez największe polskie telewizje zazwyczaj wiosną i jesienią. Podczas tych wydarzeń stacje pokazują nowe formaty, chwalą się najpopularniejszymi programami i prezentują swoje gwiazdy. Często pokazywane są nowe spoty promocyjne, a dziennikarze, celebryci, aktorzy i kierownictwo udzielają wywiadów.

TVP musi ciąć koszty

Już raz, w 2024 r. TVP nie zorganizowała wiosennej konferencji ramówkowej. Podobnie będzie jesienią tego roku – donosi Wirtualna Polska. Portal wskazuje, że pismo w tej sprawie mało trafić właśnie do pracowników stacji. "Jak wyjaśnia w nim dyrektor Tomasz Sygut, decyzja została podjęta w związku z obecną kondycją finansową spółki. Przekonuje, że trzeba uważnie zarządzać zasobami, ale jednocześnie podkreśla, że dla stacji oferta programowa dla widzów wciąż pozostaje priorytetem" – czytamy.

Z pisma dyrektora TVP wynika, że "pracownicy wyrażali gotowość do wzięcia udziału w konferencji ramówkowej. Dyrektor próbuje uspokajać równocześnie, że stacja planuje działania marketingowe, w tym indywidualne spotkania z dziennikarzami, np. na planach zdjęciowych. Konferencji ramówkowej, na której dziennikarze mogliby zadawać pytania, jednak nie będzie".

Jak wynika ze sprawozdania w KRS, w 2024 roku Telewizja Polska miała 238,6 mln zł straty netto.

Nowa gwiazda TVP. Widzowie grzmią: Witaj żenado

W sierpniu 2024 roku rozpoczęły się nagrania do pierwszego sezonu "The Voice Kids" po zmianie władzy w mediach publicznych. Okazało się, że w 8. edycji show widzów czeka sporo zmian. Trenerami pozostali wprawdzie: Cleo, Tomson i Baron oraz Natasza Urbańska, ale zabrakło poprzednich gospodarzy. Tomasza Kammela i Idę Nowakowską-Herdon zastąpiły dziennikarka Paulina Chylewska oraz znana z "M jak Miłość" aktorka – Michalina Sosna. Format powrócił na antenę TVP2 wiosną 2025 roku.

Niespodziewanie, na początku maja, o rozstaniu z programem poinformowała Natasza Urbańska. Niedługo później okazało się, że z programu znikają kolejne gwiazdy – Tomson i Baron.

Blanka nową gwiazdą "The Voice Kids"

Od jakiegoś czasu wiadomo, że Nataszę Urbańską na fotelu jurora zastąpi Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, znany producent muzyczny i autor piosenek, który współtworzył wiele polskich przebojów, takie jak "Duże oczy" Smolastego czy "River" Krystiana Ochmana.

Teraz, w "Pytaniu na Śniadanie", ujawniono nazwisko piosenkarki, która zajmie miejsce muzyków Afromental. Nową mentorką uczestników została popularna wśród nastolatków wokalistka i gwiazda internetu – Blanka. Piosenkarka szerszej publiczności dała się poznać, występując na Eurowizji z utworem "Solo".

– Kochani, dołączam do ekipy "The Voice Kids" – nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo, Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc – wyznała Blanka w specjalnym nagraniu.

W związku z decyzją TVP w sieci dosłownie zawrzało. Choć wielu fanów Blanki nie kryło ekscytacji jej nową rolą, to wielu internatów bardzo źle oceniło pomysł uczynienia z niej jurorki dziecięcego show. "Pa pa dobry programie, witaj żenado"; "Serio? Blanka jako trenerka w The Voice Kids? Czyli już nie będzie trenerów z umiejętnościami i wiedzą a stworzony twór, dziewczyna która sobie nawet nie radzi z dźwiękami, a co dopiero ma być trenerką…Śmiech na sali. Przykre do czego to doszło. Juror powinien być profesjonalistą i dawać przykład młodym. To coś przykładem na pewno nie jest, zero talentu, zero umiejętności, więc w jaki sposób widzicie w niej osobę godną bycia jurorem w takim programie? Żałosne"; "Zostawię to bez komentarza i oficjalnie nie oglądam najnowszej edycji the voice kids"; "CZEMU!?"; "Tribbs i Blanka – naprawdę uważacie, że właśnie oni będą świetnymi jurorami w konkursie podobno wokalnym? I mogą nauczyć kogoś lepiej śpiewać czy coś w ten deseń?"; "No to nie oglądamy"; "Nauczy dzieci jak śpiewać z playbacku" – czytamy w komentarzach.

