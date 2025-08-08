Szokujące oświadczenie dziennikarki TVP. Stanowski ostrzega: Chowajcie się

W środę 6 sierpnia, w Sejmie odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas Zgromadzenia Narodowego następca Andrzeja Dudy złożył przysięgę prezydencką i wygłosił pierwsze orędzie jako głowa państwa.

To wydarzenie skłoniło znaną dziennikarkę mediów publicznych, Dorotę Wysocką-Schnepf, do refleksji, którą postanowiła podzielić się z widzami TVP Info. Jej słowa odbiły się szerokim echem w sieci. Obok wygłoszonej zapowiedzi nie mógł przejść obojętnie twórca Kanału Zero, Krzysztof Stanowski, który w czasie kampanii wyborczej wszedł w otwarty konflikt z gwiazdą Telewizji Polskiej.

Szokujące oświadczenie Doroty Wysockiej-Schnepf. Stanowski nie wytrzymał

"Od wczoraj prezydentem Polski jest Karol Nawrocki. Przed nami dwa krytyczne lata walki o przyszłość naszego kraju" – zapowiedziała Dorota Wysocka-Schnepf w TVP Info, w akompaniamencie złowrogiej muzyki.

Nagranie z jej wypowiedzią pojawiło się na platformie X i wywołało burzę w sieci.

"Hahahahaha O MATKO XD Ależ pożar w TVP" – napisał Jan Molski, który udostępnił wideo, pod którym pojawiła się lawina komentarzy.

"Polski Władmir Sołowjow w akcji"; "Ta muzyka serio leciała tam jako podkład?"; "Mogli jeszcze jakieś ognie w tle dorzucić i smutne twarze babci Kasi i Szczurka tle wyświetlić"; "To program na licencji od Sołowiowa?"; "Dramat"; "Stan krytyczny TVP w stanie likwidacji"; "Podobne do ruskiej tv"; "Arcykapłanka propagandy"; "Ależ tam jest rzetelne dziennikarstwo"; "To wygląda jak jakiś program z rosyjskiej telewizji:/ przykre że na ten cyrk idą nasze pieniądze"; "Dorota jeńców nie bierze. Zupełnie jak jej teść"; "Ta kobieta nie ma prawa być w publicznej tv – nie zgadzam się" – grzmią internauci.

W tej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Krzysztofa Stanowskiego.

"Pani Dorota na wojnie. Chowajcie się" – napisał krótko twórca Kanału Zero.

