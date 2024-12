Kozidrak zawiesza występy do końca marca. "Nagła choroba"

Beata Kozidrak to znana polska piosenkarka, która na scenie muzycznej obecna jest już od wielu lat. Niedawno wokalistka przez kilka miesięcy była w trasie koncertowej z okazji 45-lecia zespołu Bajm. Obecnie koncertuje w ramach świątecznych występów, jeżdżąc po całej Polsce ze swoim zespołem.

W ubiegłym tygodniu Beata Kozidrak, z przyczyn zdrowotnych, musiała odwołać niektóre wydarzenia zaplanowane w zachodnich rejonach Polski.

Bez koncertów aż do marca

We wtorek gwiazda wydała kolejne oświadczenie, w którym poinformowała o odwołaniu wszystkich imprez ze swoim udziałem aż do końca marca. Jako powód wskazano "nagłą chorobę".

"W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej Christmas Time oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca. Prosimy media o uszanowanie prywatności Beaty i niekomentowanie zaistniałej – z przyczyn niezależnych od kogokolwiek – sytuacji" – czytamy w instagramowym oświadczeniu.

Beata Kozidrak nie zdradziła, z jakimi problemami ze zdrowiem się mierzy. Zaapelowała jednak do swoich fanów, by "uważali na swoje zdrowie" i poddawali się regularnym badaniom. W odpowiedzi pod jej postem pojawiło się mnóstwo życzeń jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Afera z erotycznym tańcem

We wrześniu Beata Kozidrak wzbudziła duże poruszenie w mediach. Podczas koncertu w Szczecinie 64-letnia artystka zaskoczyła swoich fanów erotycznym tańcem na scenie. Gwiazda zaserwowała publiczności pokaz zmysłowych ruchów i min, a nagranie jej popisów trafiło do sieci. Występ był powiązany z tematyką utworu, który powstał po rozmowie z prostytutką. Internauci nie gryźli się w język, komentując to, co zobaczyli.

