305 znanych nazwisk w aktach Epsteina. Opublikowano listę

Departament Sprawiedliwości USA udostępnił pod koniec stycznia akta związane ze sprawą Jeffreya Epsteina. Todd Blanche, zastępca prokuratora generalnego, powiedział na konferencji prasowej, że najnowsza i ostatnia transza dokumentów zawiera ponad 3 mln stron, 2 tys. filmów i 180 tys. zdjęć. Część tych materiałów została okrojona. Jak tłumaczył, Departament Sprawiedliwości zdecydował się nie ujawniać m.in. wrażliwych danych na temat ofiar Epsteina, a także materiałów dotyczących trwających śledztw.

Od 9 lutego członkowie Kongresu mają dostęp do nieocenzurowanych materiałów ze sprawy Jeffrey Epsteina. Mogą je przeglądać w specjalnej sali Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie bez cenzury, ale z ograniczeniami (np. brak możliwości fotografowania czy kopiowania).

Epstein popełnił samobójstwo w celi więziennej w 2019 r., oczekując na proces w sprawie zarzutów o handel nieletnimi w celach seksualnych. Sprawa stała się polityczna, gdy pojawiły się dowody na możliwe bliskie związki miliardera z Trumpem, czemu ten publicznie zaprzecza.

305 nazwisk. Te znane osoby pojawiają się w aktach Epsteina

Teraz Departament Sprawiedliwości USA opublikował listę 305 nazwisk osób ze świata polityki, biznesu, kultury i show-biznesu, które pojawiają się w aktach Epsteina.

Lista obejmuje wszystkich, którzy pojawili się przynajmniej raz, w porządku alfabetycznym – od Alexandra Acosty (amerykańskiego prawnika i polityka) po Paolo Zampollego (amerykańskiego biznesmena).

Prokurator generalna USA Pam Bondi oraz jej zastępca, Todd Blanche, podkreślają, że wymienione osoby występują w dokumentach "w różnych kontekstach", a sama obecność nazwiska na liście "nie oznacza winy ani powiązań z przestępczą działalnością" zmarłego amerykańskiego finansisty.

"Żadne dokumenty nie zostały zatajone ani ocenzurowane ze względu na zakłopotanie, szkodę dla reputacji lub wrażliwość polityczną, w tym wobec jakiegokolwiek urzędnika państwowego, osoby publicznej czy zagranicznego dygnitarza" – zapewnili urzędnicy.

Zaskakujące nazwiska na liście Departamentu Sprawiedliwości

Wśród znanych 305 nazwisk w dokumencie znaleźli się m.in. Beyoncé, Cher, Jay-Z, Woody Allen, Bono, Robert De Niro, Mick Jagger, Amy Schumer, Diana Ross, Bruce Springsteen i Kevin Spacey.

Nie zabrakło również polityków. Znajdziemy wśród nich: prezydenta USA Donalda Trumpa i jego wiceprezydenta J.D. Vance'a, sekretarza stanu Marco Rubio, Michelle i Baracka Obamów oraz Hillary i Billa Clintonów.

Ogromny zbiór dokumentów zawiera artykuły prasowe i e-maile odnoszące się do brytyjskiej polityki. Pojawia się tam w związku z tym kilku członków rodziny królewskiej, również tych nieżyjących. Oprócz byłego księcia Andrzeja i jego byłej żony Sarah Ferguson, wskazano także księcia Harry'ego i Meghan Markle, księżną Dianę, księcia Filipa i królową Elżbietę II.

Na liście Departamentu Sprawiedliowsości USA znajdziemy także: Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, papieża Jana Pawła II, czy Margaret Thatcher.

Czytaj też:

Polskie wątki w aferze Epsteina. Pierwsze działania zespołu ŻurkaCzytaj też:

Sarah Ferguson postradała zmysły? "Oszukuje samą siebie"