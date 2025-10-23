Znana dziennikarka żegna się z redakcją. Wiadomo, jakie ma plany

Latem serwis Wirtualne Media poinformował o zwolnieniach w dziale premium tygodnika "Wprost". Pracę straciły cztery osoby. Z redakcją pożegnały się dziennikarki: Joanna Miziołek, Paulina Socha-Jakubowska, a także dziennikarz Jakub Mielnik i wydawca Konrad Żelazowski.

Kilka dni temu ten sam portal ujawnił, że Joanna Miziołek i Eliza Olczyk będą kontynuować swój autorski podcast "Niedyskrecje parlamentarne", ale pod inną nazwą. Wydawca miał nie zgodzić się na korzystanie z dotychczasowej. Teraz już wiadomo, że format nie będzie ukazywał się dłużej we "Wprost". Dziennikarki nawiązały współpracę z inną redakcją.

Koniec "Niedyskrecji parlamentarnych". Podcast zmienia nazwę i wydawcę

"Jak dowiedzieliśmy się, program dziennikarek będzie nazywał się "Niedyskretnie o politykach". Ukaże się od listopada na kanale Super Expressu na YouTube. Joanna Miziołek na kanale Super Ring należącym do "SE" prowadzi od stycznia br. audycję "Rozjazd" razem z Łukaszem Warzechą, gdzie dyskutują o polityce" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

Program "Niedyskrecje parlamentarne", o kulisach polskiej polityki, prowadzony przez Joannę Miziołek i Elizę Olczyk, ukazywał się od ponad trzech lat. Ostatni odcinek zamieszczono 3 października.

Eliza Olczyk rozstaje się z "Wprost"

Wirtualne Media ustaliły także, że Eliza Olczyk rozstaje się z "Wprost". "Dziennikarka potwierdziła nam to w rozmowie" – czytamy.

Olczyk pracowała w tygodniku w latach 2015-2020, następnie od października 2021 roku. Publikowała także m.in. w "Dzienniku" oraz prowadziła poranne pasmo publicystyczne w Polskim Radiu 24. Obecnie przygotowuje również wywiady do weekendowego dodatku "Rzeczpospolitej" "Plus Minus".

Z kolei Joanna Miziołek pracowała w redakcji "Wprost" ostatnie dziesięć lat. Była tam jedną z czołowych dziennikarek. Specjalizowała się w tematyce politycznej. Dziennikarka współprowadziła również podcasty "Mówiąc Wprost" i "Niedyskrecje parlamentarne". W polskich mediach jest obecna już od 17 lat. Była związana m.in. z dziennikiem "Polska The Times", Polskim Radiem 24 czy Superstacją.

