"Sława TV". TVP uruchomi kanał dla Ukraińców

"Dziennik Gazeta Prawna" już kilka miesięcy temu informował, że od 1 marca 2025 roku na antenie stacji Biełsatu będą nadawane trzy pasma: Biełsat (w języku białoruskim), Wot Tak (po rosyjsku) i Sława (dla Ukraińców). W planach jest także przekształcenie TVP World w PolandNow, przy zachowaniu osobnej anteny.

Będzie kanał dla Ukraińców w ramach TVP

W Urzędzie Patentowym RP trwa obecnie rejestracja słownego znaku towarowego Sława TV. Wirtualne Media informują, że "w wykazie zastosowania rejestrowanego znaku towarowego Sława TV, nadawca publiczny wpisał m.in. produkcja programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów".

Ośrodek Mediów Zagranicznych

Niedawno zdecydowano, że Biełsat obok TVP World stanie się częścią Ośrodka Mediów Zagranicznych, pod wodzą Michała Broniatowskiego.

Telewizja Biełsat została uruchomiona w grudniu 2007 roku. Stacja nadaje w językach: białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Jest częścią Telewizji Polskiej i od początku współfinansuje ją polskie Ministerstwo Sprawa Zagranicznych. Z inicjatywą utworzenia w ramach TVP kanału dla widzów z Białorusi wyszła Agnieszka Romaszweska-Guzy, która wkrótce stanęła na czele nowo uruchomionej stacji. Romaszewska-Guzy została odwołana z funkcji dyrektora telewizji Biełsat 12 marca. Pełniła ją, z krótką przerwą w 2009 roku, przez 17 lat. Decyzja ta spotkała się z lawiną krytyki. Dyrektorem Biełsatu po zmianach został Aleksy Dzikawicki.

TVP World to anglojęzyczny kanał informacyjny Telewizji Polskiej. Zniknął z anteny w połowie grudnia 2023 roku, w czasie, kiedy zmieniły się władze TVP. Wrócił do nadawania w marcu tego roku. Kanał jest dostępny u polskich, jak i zagranicznych operatorów (m.in. Sling TV w Stanach Zjednoczonych), w serwisach OTT, na stronie Tvpworld.com i w aplikacjach TVP VOD i TVP Go. Na początku lutego dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, który zastąpił na tym stanowisku Filipa Styczyńskiego.

