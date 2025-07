Pogrzeb Diogo Joty. Przekazano informacje

W czwartek media obiegła tragiczna informacja. W wieku 28 lat w wypadku samochodowym zginął Diogo Jota, piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii. Teraz podano pierwsze informacje związane z jego pogrzebem.

Pierwsze informacje o pogrzebie

Według doniesień "The Daily Mail", pogrzeb 28-latka zaplanowano na sobotę. W piątek odbędzie się czuwanie przy zmarłym piłkarzu w kaplicy Sao Cosme, nieopodal Porto.

Jak informuje serwis, ciała Diogo oraz jego brata Andre mają zostać wkrótce przetransportowane z domu pogrzebowego w hiszpańskiej miejscowości Puebla de Sanabria, w ich rodzinne strony.

Msza żałobna została natomiast zaplanowana na sobotę rano w sąsiednim kościele katolickim – Igreja Matriz de Gondomar.

Nie żyje znany piłkarz. Zginął w wypadku samochodowym

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w mieście Zamora w południowo-zachodniej Hiszpanii. Jego samochód stanął w płomieniach po tym, jak wypadł z trasy A52. W aucie znajdował się także młodszy brat piłkarza, Andre – on również zginął na miejscu.

Bracia podróżowali samochodem Lamborghini Huracan. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że gdy kierujący chciał wyprzedzić inny pojazd, pękła opona, w efekcie czego stracił panowanie nad autem i zjechał z drogi.

Tragedia wstrząsnęła światem futbolu.

Zaledwie kilka dni wcześniej, 22 czerwca, Jota wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Rutą Cardoso. Jeszcze w środę portugalski piłkarz zamieścił w mediach społecznościowych nagranie z ceremonii. Opublikował też zdjęcia. "22 czerwca 2025. Tak na zawsze" – napisał. Para miała trójkę dzieci, które przyszły na świat w 2021, 2023 i 2024 roku.

Kim był Diogo Jota?

Diogo Jota (Diogo Jose Teixeira da Silva) urodził się 4 grudnia 1996 r. w Massarelos. Był wychowankiem Gondomaru (2005-2013). Występował na pozycji napastnika. W przeszłości grał w klubach: FC Pacos de Ferreira (2013-2016), Atletico Madryt (2016), FC Porto (2016-2017) oraz Wolverhampton Wanderers (2017-2020). We wrześniu 2020 roku dołączył za 44,7 mln euro do angielskiego zespołu Liverpool FC. W tym czasie rozegrał 182 mecze, w których strzelił 65 goli i zanotował 26 asyst. W maju świętował z "The Reds" mistrzostwo kraju.

Jota wystąpił 33 razy w reprezentacji Portugalii, z którą niedawno, 9 czerwca, wygrał – po raz drugi – rozgrywki Ligi Narodów. W kadrze strzelił łącznie 12 bramek.

