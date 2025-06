Nie żyje wybitna aktorka. Miała 78 lat

Informację o śmierci artystki przekazał w mediach społecznościowych Nowy Teatr.

"Dzisiaj odeszła Ewa Dałkowska, wspaniała aktorka, Przyjaciółka. Od początku tworzyła zespół Nowego Teatru, współtworzyła jego sens. Będziemy pamiętać jej wielkie role: Ryfkę, Gonerylę, Elizabeth Costello, Henię Gelertner, Izoldę Regensberg. Jeszcze w kwietniu pracowała nad nową rolą” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Pogrzeb Ewy Dałkowskiej. Podano datę

Przekazano również informację dotycząca pogrzebu.

"W piątek 13 czerwca o 12:00 odbędzie się pożegnanie Ewy w Kościele Św. Huberta w Zalesiu Górnym oraz odprowadzenie na pobliski cmentarz" – poinformował Nowy Teatr.

Do śmierci artystki odniósł się również były minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

"Ewa Dałkowska nie żyje. Talent nadzwyczajny. Wyjątkowe połączenie empatii, skromności i nadzwyczajnej życzliwości. Wrocławianka. Różniły nas poglądy polityczne. Ale klasa, jakość tego sporu, troska o losy państwa i ludzi wyróżniały panią Ewę. Ról filmowych i teatralnych nie policzę. Wszystkie znaczące. Zdjęcie własne z ostatniego spotkania. Dla mnie ważne" – napisał deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Bogaty życiorys artystki

Ewa Dałkowska urodziła się w 1947 roku we Wrocławiu. Była absolwentką PWST w Warszawie (1972). Ukończyła również polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1970).

W latach 1972-74 występowała w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, a od 1974 roku aż do 2008 była aktorką Teatru Powszechnego w Warszawie. To na stołecznych deskach stworzyła niezapomniane kreacje m.in. w "Kordianie" i "Balladynie" Juliusza Słowackiego, "Spiskowcach" wg Josepha Conrada, "Nocy trybad" Per Olova Enquista czy "Garderobianym" Ronalda Harwooda.

Dałkowska z powodzeniem grała również w filmach. Aktorka wzięła udział w takich produkcjach jak: "Noce i dnie", "Bez znieczulenia", "Kobieta z prowincji", "Korczak" czy "Sprawa Gorgonowej".

Artystka zmarła 8 czerwca 2025 roku. Miała 78 lat.

