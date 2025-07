Koncert znanego muzyka odwołany. "Wspólnik Putina"

Walerij Giergijew to rosyjski dyrygent, który wielokrotnie udzielał publicznego poparcia polityce Władimira Putina, uchodzi za ulubieńca prezydenta Rosji. Poparł m.in. aneksję Krymu w 2014 roku. Ze względu na prokremlowską postawę dyrygenta, po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku nowojorska Carnegie Hall odwołała jego zaplanowane występy. Mediolańska La Scala zażądała natomiast od niego potępienia działań Władimira Putina, w przeciwnym razie zapowiadając zerwanie współpracy. Wobec braku reakcji ze strony artysty współpracę z nim zaczęły zrywać kolejne instytucje kulturalne na świecie. 10 października 2022 roku Królewska Akademia Muzyczna w Sztokholmie podjęła decyzję o wykluczeniu Giergijewa z uczelni, gdzie był honorowym członkiem zagranicznym. W 2023 roku został mianowany na stanowisko dyrektora Teatru Bolszoj w Moskwie.

Ogromne kontrowersje i oburzenie społeczne wzbudziła więc informacja, że dyrygent ma wystąpić w Pałacu Królewskim w Casercie, we Włoszech. Teraz okazuje się, że koncert odwołano, choć początkowo nic na to nie wskazywało.

Rosyjski dyrygent nie wystąpi we Włoszech. Koncert odwołano

W obronie muzyka stanął nawet Vincenzo De Luca, prezydent regionu Kampania, twierdząc, że jego występ to szansa na "utrzymanie otwartych kanałów komunikacji nawet z tymi, którzy myślą inaczej". Jak dodawał, "logika wykluczenia" nie pomaga w sprawie pokoju.

W opozycji do tego głosu, zaproszenie artysty skrytykowali europejscy parlamentarzyści, członkowie rosyjskiej opozycji, a także działacze walczący o prawa człowieka.

Do dyskusji włączyła się Julia Nawalna, wdowa po zmarłym Aleksieju Nawalnym, przywódcy opozycji rosyjskiej. Nawalna zaapelowała bezpośrednio do włoskiego ministerstwa kultury i zarządu pałacu, określając Walerija Giergijewa mianem "wspólnika Putina" i "ambasadora kulturalnego Kremla". Wprost wyraziła swoje oburzenie i brak akceptacji wobec włączania go do wydarzeń kulturalnych.

Interweniowała również Fundacja Walki z Korupcją, która została założona przez Nawalnego. Wystosowano oficjalny wniosek do włoskiego ministerstwa spraw wewnętrznych o odmowę wjazdu dla dyrygenta na teren Włoch.

Ostatecznie udało się osiągnąć cel i koncert odwołano.

