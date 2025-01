Pierwszy taki wynik w historii. TV Republika pokonała konkurencję

Wirtualne Media dotarły do danych firmy Nielsen dotyczących oglądalności programów i stacji telewizyjnych w okresie od 30 grudnia 2024 roku do 5 stycznia br. Telewizja Republika awansowała na piątą pozycję wśród wszystkich telewizji i wyprzedziła TVN24. To pierwszy taki wynik w historii tego badania.

TV Republika lepsza od TVN24. Wyniki mówią same za siebie

Jak pokazują opublikowane dane, najchętniej oglądaną telewizją w tym okresie był Polsat z udziałem na poziomie 8,93 proc. Kanał odnotował wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia o 0,34 proc. Drugą pozycję zajęła TVP1 z wynikiem 7,39 proc. (spadek o 0.91 proc.). Podium zamknęła TVP2, która mogła liczyć na 7,10 proc. (wzrost o 1,08 proc.). Niżej znalazł się TVN z 6,94 proc. udziału (spadek o 0,42 proc.).

Na piąte miejsce awansowała Telewizja Republika, której udział wzrósł, tydzień do tygodnia, z 4,39 proc. do 5,80 proc. Tym samym stacja strąciła na szóstą pozycję swoją największą konkurencję. Udział TVN24 wzrósł o 0,59 proc i wyniósł w badanym okresie 5,20 proc. Jak zauważają Wirtualne Media, "to pierwszy raz gdy w całym tygodniu Republika wyprzedziła TVN24".

Oglądalność telewizji w 2024 roku

Niedawno Wirtualne Media opublikowały też ranking najpopularniejszych polskich stacji telewizyjnych w całym 2024 roku.

Pierwsze miejsce zajęła TVP1. Średni dobowy udział kanału względem 2023 roku spadł jednak o 0,47 proc. i wyniósł 7,21 proc. Na drugiej pozycji znalazła się Telewizja Polsat, która jeszcze rok temu była oczko niżej. Jej udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 0,3 proc. i spadł do 6,72 proc. Podium zamyka TVN ze spadkiem aż o 5,81 proc, ale awansem z czwartego miejsca. Udział tej stacji w analizowanym roku wyniósł 6,48 proc.

Z drugiego na czwarte miejsce spadła TVP2, która zanotowała największy spadek w tej grupie. Widownia Dwójki zmniejszyła się aż o 15,6 proc. do 6,22 proc. Oczko niżej znalazło się, tak jak w 2023 roku, TVN24. Stacja odnotowała wynik na poziomie 6,01 proc. Kanałowi udało się zwiększyć wynik o 5,6 proc.

Szóste miejsce przypadło Telewizji Republika, która jeszcze rok wcześniej znajdowała się poza pierwszą dwudziestką. Stacja zanotowała w tym czasie gigantyczny wzrost oglądalności, wynoszący aż 1800 proc. Jej udział wyniósł 3,90 proc.

