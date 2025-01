Kolejne odejście z "Faktów" TVN. Znika wieloletni pracownik

W ubiegłym roku głośno było o odejściu z "Faktów" TVN reportera Pawła Płuski, który został szefem programu "19.30". Format zastąpił w ramówce Telewizji Polskiej "Wiadomości". W ślad za nim poszli byli reporterzy flagowca TVN-u, Mateusz Dolatowski i Bartosz Filipowicz, którzy zostali reporterami w nowym formacie TVP.

W ostatnim czasie z "Faktów" TVN odszedł Cezary Grochot. Reporter pracował w stacji od 1997 roku, czyli od samego początku. Specjalizował się w tematach zagranicznych. Informując o zakończeniu współpracy z TVN, zasugerował, że zamierza napisać książkę o kulisach pracy w tym medium. "Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać. cdn." – napisał dziennikarz.

Kolejne odejście z "Faktów" TVN. Restrukturyzacja w firmie

Jak przekazują teraz Wirtualne Media, z "Faktami" żegna się Michał Wituła, który pełnił w programie funkcję szefa działu grafiki. Po blisko 17 latach odchodzi z TVN-u.

Według ustaleń serwisu, zmiany mają związek z restrukturyzacją, do której miało dojść w firmie. W jej wyniku połączono działy oprawy czołowego dziennika TVN i kanału informacyjnego TVN24.

"Wcześniej za grafiki i ozdobniki w "Faktach" TVN odpowiadał kilkuosobowy zespół zlokalizowany przy redakcji programu. Z informacji Wirtualnemedia.pl wynika, że teraz jednostkę połączono z analogicznym działem TVN24 i zarządza nią Rafał Warchoł, który jest na stanowisku TVN24 creation unit directora" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

