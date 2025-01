Znany dziennikarz odchodzi z TVN-u. "Masa mrocznych historii"

Reporter "Faktów" TVN, Cezary Grochota, pracował w TVN-ie od 1997 roku, czyli od początku historii stacji. Specjalizował się w tematach zagranicznych. Ku zaskoczeniu widzów, poinformował, że właśnie zakończył swoją współpracę z telewizją. Jak dodał, zamierza napisać książkę o kulisach tego medium.

Wieloletni reporter "Faktów" odchodzi z TVN. Ujawni kulisy stacji

Ostatni materiał Grochota, na portalu TVN24, pochodzi z 26 września 2023 roku i nosi tytuł "Antarktyda topnieje w zastraszającym tempie". Do materiałów wieloletniego reportera linkowano na platformie X jeszcze w październiku 2023, jednak zniknęły już z sieci. W marcu ubiegłego roku portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że Cezary Grochot nie został zwolniony, ani nie zrezygnował z pracy, ale walczy z problemami ze zdrowiem.

Witając nowy rok, na platformie X, Cezary Grochot poinformował, że nie pracuje już w TVN-ie.

"Wszystkiego dobrego w 2025 roku! Dla mnie będzie to z pewnością ciekawy rok, ponieważ po tylu latach w jednej firmie z końcem 2024 zakończyłem współpracę z TVN. 27 lat. Sam nie wiem, kiedy to minęło. Co dalej? Wiele osób przekonuje mnie, żeby podzielić się wspomnieniami. Trochę się tego uzbierało. Od chwili powstania Faktów byłem w centrum wydarzeń. Mnóstwo pozytywnych wspomnień i masa mrocznych historii, z których większość nigdy nie ujrzała światła dziennego. Także z ostatnich lat. Więc tak. Chyba warto to wszystko opisać. cdn." – napisał dziennikarz.

Wirtualne Media ustaliły natomiast, że "w książce znajdzie się opis kulisów pracy w stacji, w tym współpracy z byłymi szefami "Faktów" Kamilem Durczokiem i Tomaszem Lisem, a także w późniejszych czasach".

Kim jest Cezary Grochot?

Cezary Grochot na początku swojej współpracy w TVN, pracował w "Faktach Północ" w 1997 roku. Rok później przeniósł się do Warszawy i został reporterem działu zagranicznego.

Zajmował się m.in. relacjonowaniem wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, u boku rodziny Baracka Obamy w Kenii. W ramach swoich obowiązków, odwiedził też Dalajlamę przed olimpiadą w Pekinie. Przygotował również wiele materiałów dotyczących kryzysu finansowego w Grecji. Zajmował się także relacją po strzelaninie na norweskiej wyspie Utoya i zamachach terrorystycznych w Paryżu w 2015 roku. Jak zauważają Wirtualne Media, Grochot relacjonował także pierwsze demokratyczne wybory w historii Kongo.

