Zaskakujące doniesienia z Pałacu Elizejskiego. Media podają datę rozwodu

Związek Emmanuela i Brigitte Macron od lat budzi ogromne zainteresowanie mediów, przede wszystkim, ze wzglądu na dużą różnicę wieku, która ich dzieli, a także historię ich znajomości. W 1993 roku, w wieku 39 lat, Brigitte poznała 15-letniego Emmanuela w liceum La Providence, gdzie była nauczycielką, a on uczniem i kolegą z klasy jej córki. Rozwiodła się z mężem i ojcem jej trojga dzieci w styczniu 2006 r., a przyszłego prezydenta Francji poślubiła 20 października 2007 r.

Kryzys w związku prezydenta Francji. Media podają datę rozwodu

Francuska para prezydencka gościła ostatnio w Windsorze. Wśród zdjęć z wydarzenia, które szybko pojawiły się w sieci, znalazły się również takie, które bardziej przyciągnęły uwagę mediów. Między innymi fotografia, na której Emmanuel Macron, siedząc przy stole z kieliszkiem, "puszcza oko" do księżnej Kate.

Frywolne zachowanie prezydenta Francji wywołało lawinę komentarzy w kontekście ostatnich doniesień mediów o kryzysie w jego związku z żoną. Plotki podsycił dodatkowo fakt, że po przylocie do Wielkiej Brytanii, Brigitte Macron odrzuciła pomoc męża, wychodząc z samolotu. Wcześniej burzę w sieci wywołały kadry, które sugerowały, że pierwsza dama Francji miała odpychać męża na pokładzie samolotu.

Teraz amerykańskie media donoszą, że Macronowie są już razem tylko "na papierze", ale nie mogą się rozstać, ponieważ łączy ich "pakt małżeński", którego celem jest zarówno ochrona wizerunku pary prezydenckiej. Ich zadaniem jest robić wszystko, by utrzymać Macrona przy władzy.

Brigitte Macron nie odejdzie więc od męża, dopóki jest on prezydentem Francji.

Doniesienia potwierdzają źródła związane z Pałacem Elizejskim. "Ona nigdzie się nie wybiera. Nie, dopóki kamery wciąż nagrywają. Zna swoją rolę. Zna konsekwencje. Wie, jak to wygląda. To nie jest miłość. To strategiczna kalkulacja" – miał usłyszeć dziennikarz Rob Shuter.

Informatorzy są jednak przekonani, że małżeństwo Macronów rozpadnie się, kiedy sytuacja polityczna na to pozwoli.

