"Zawiadomimy prokuraturę". Znana organizacja grzmi na twórcę Kanału Zero

"10 grudnia moim gościem w Godzinie Zero ze studia w Warszawie będzie Janusz Waluś" – poinformował niedawno na platformie X Krzysztof Stanowski. Wiadomość o kontrowersyjnym gościu wywołała prawdziwą burzę.

Teraz do głosów oburzenia dołączył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Aktywiści w ostrych słowach krytykują dziennikarza i zapowiadają, że jeśli dojdzie do złamania prawa, powiadomią o tym prokuraturę.

Krzysztof Stanowski pod lupą znanej organizacji. "Będzie robił show z nazistowskim zabójcą"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym ogłasza, że "Krzysztof Stanowski goni za pieniądzem" i "będzie robił show z nazistowskim zabójcą".

"Krzysztof Stanowski youtuber posiadający kanał o nazwie "zero" wpadł na pomysł, że zrobi show z nazistowskim zbrodniarzem, który wyszedł z więzienia po 25 latach. Chodzi o Janusza Walusia, działacza skrajnej prawicy w RPA, który zabił polityka Chrisa Haniego, związanego ze skrajną lewicą. Jeszcze niedawno Krzysztof Stanowski apelował o ograniczenie patologii w polskim życiu społecznym. Krytykował obrzydliwe zachowania pisowskich funkcjonariuszy medialnych i patologiczne walki w trakcie których wykorzystuje się ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków i i zaburzonych psychicznie. Teraz na swoim kanale ZERO Stanowski robi dokładnie to samo, tylko udając dziennikarstwo" – czytamy.

"Poziom programów w wydaniu Stanowskiego, ma tyle wspólnego z prawdziwym dziennikarstwem – co prawdziwy boks z Fame MMA. Niesprawdzone i niezweryfikowane informacje, manipulacje i zwyczajne kłamstwa. Wspieranie Konfederacji i skrajnej prawicy i wulgarne ataki personalne na każdego kogo Stanowiski uzna za swojego przeciwnika lub z kim się nie zgadza. Teraz dla zasięgów i pieniądzy Stanowski postanowił uwiarygadniać i promować zbrodniarza związanego z ruchem nazistowskim. Moralne zero" – napisano w dalszej części oświadczenia.

Jak zapowiada organizacja, mają zamiar przyglądać się tej audycji. "Jeśli naruszy przepisy kodeksu karnego, zawiadomimy prokuraturę" – zaznaczono.

Kim jest Janusz Waluś? Będzie gościem w Kanale Zero

Janusz Waluś to pochodzący z Polski południowoafrykański działacz skrajnej prawicy. Pod koniec lat 80-tych dołączył do neonazistowskiej i uznawanej za terrorystyczną organizacji Afrykanerski Ruch Oporu. W 1993 roku zamordował czarnoskórego lidera Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej, Chrisa Haniego. Za zlecenie zabójstwa odpowiedzialny był lider Partii Konserwatywnej Clive Derby-Lewis. Obaj zostali skazani na karę śmierci, a po jej zniesieniu w Południowej Afryce, wyrok zamieniono na dożywocie.

"Wychodził ze swojego samochodu. Wsadziłem pistolet Z88 za pasek z tyłu moich spodni i podszedłem do niego. Nie chciałem strzelać w plecy, więc zawołałem: Mister Hani. Odwrócił się, a ja wyciągnąłem pistolet i strzeliłem w niego. Kiedy się przewracał, strzeliłem drugi raz. Tym razem w głowę. Kiedy upadł na ziemię, oddałem jeszcze dwa strzały w skroń. Zaraz potem wsiadłem do samochodu i odjechałem stamtąd najszybciej, jak to było możliwe" – zeznawał Waluś w sądzie.

21 listopada 2022 roku Trybunał Konstytucyjny w Południowej Afryce zadecydował o warunkowym zwolnieniu Walusia z więzienia. Wyszedł na wolność 7 grudnia, otrzymując dwuletni zakaz opuszczania terytorium Południowej Afryki.

