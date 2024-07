Nowa śniadaniówka hitem w TV Republika. Mocny wynik

Program śniadaniowy Telewizji Republika, zgodnie z zapowiedzią Tomasza Sakiewicza, zadebiutował na antenie 8 kwietnia. Poranny program stacji wystartował pod nazwą "Republika #Wstajemy!". Można go oglądać codziennie – w dni powszednie po godz. 6.05, a w weekendy po 8.05. Magazyn prowadzą m.in. byłe gwiazdy TVP, w tym Anna Popek i Rafał Patyra, a także Emilia Wierzbicki, Łukasz Jankowski i Mateusz Nowak.

– Jesteśmy programem poradnikowym, ale też inspiracyjnym. Tematy, które zamierzamy poruszać, dotyczą szeroko pojętego stylu życia, czyli zdrowia, w tym także psychicznego, aktywności fizycznej, kultury, sztuki, tradycji, edukacji, kulinariów, historii, rodziny oraz ciekawostek. W programie będziemy nawiązywać do bieżących wydarzeń i spraw ważnych dla każdego widza, takich jak bezpieczeństwo, nowe regulacje prawne, kwestie dotyczące funkcjonowania różnych instytucji i inne. W audycji znajdzie się wszystko to, co może być ważne, przydatne, pożyteczne lub po prostu ładne – mówiła jeszcze przed startem śniadaniówki TV Republika Anna Popek portalowi Wirtualnemedia.pl.

Śniadaniówka hitem w TV Republika. Są wyniki oglądalności

Od pierwszej emisji "Republika #Wstajemy!" minęły już ponad trzy miesiące. Z danych Nielsen Audience Measurement, opublikowanych przez portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że średnia widownia formatu wyniosła 98 tys. osób, co przełożyło się na 3,54 proc. w grupie 4+ oraz 1,75 proc. w grupie 16-59. Jak zauważa serwis, program notuje wyższy udziały od średniej stacji, która w maju br. w grupie 4+ wyniosła. 2,98 proc., a w czerwcu 3,23 proc.

"Największą widownię dotychczas zgromadziło wydanie śniadaniówki z soboty 13 kwietnia, które śledziło 263 tys. widzów. Na drugiej pozycji znalazło się wydanie z piątku 3 maja br. z widownią wynoszącą 222 tys. osób. Jeszcze dwa wydania przekroczyły granicę 200 tys. oglądających" – czytamy na Wirtualnych Mediach.

Jak dodatkowo zauważono, programy emitowane w dni powszednie na początku pasma nie przekraczają zwykle 100 tys. widzów, z kolei te nadawane w weekendy o późniejszej porze mają zwykle między 100 a 200 tys. odbiorców.

