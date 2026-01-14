To oni zawalczą o wyjazd na Eurowizję. Ośmioro finalistów polskich preselekcji

Telewizja Polska przedstawiła uczestników zakwalifikowanych do finału krajowych kwalifikacji. Na liście finalistów znalazło się ośmioro artystów. To spośród nich widzowie, w głosowaniu SMS-owym, wybiorą reprezentanta na tegoroczny konkurs.

Oto lista wyłonionych w krajowych preselekcjach:

Alicja – "Pray"

Anastazja – "Wild Child"

Basia Giewont – "Zimna woda"

Jeremi Sikorski – "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska – "Nie bój się"

Ola Antoniak – "Don’t You Try"

Piotr Pręgowski – "Parawany tango"

Stasiek Kukulski – "This too shall pass"

W gronie tym była też Karolina Czarnecka, jednak w środę na jej profilu pojawił się wpis, w którym poinformowała o rezygnacji z rywalizacji w konkursie. Artystka potwierdziła, że przeszła do ścisłej dziesiątki. Podkreśla, że choć mogła liczyć na liczne korzyści, nie chciała zgadzać się na sytuacje, które mogłyby wiązać się z cierpieniem innych.

"Do zawiedzionych brakiem mojego nazwiska na preselekcyjnej liście… To prawda. Razem z brutto_skład zgłosiłyśmy się i przeszłyśmy do ścisłej 10. I choć ego błaga o karmę i w brzuchu mu się kręci na myśl o możliwych profitach (bo było już wszystko: scenografia, finansowanie, apetyt), to nasze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki, którego nie ma nigdzie oficjalnie, ale nieoficjalnie jest i jest w nim punkt brzmiący: nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka, bo choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią. Na koniec dnia chcę spać spokojnie" – zaczęła swój wpis.

Kontrowersje wokół Eurowizji 2026

Decyzją większości członków EBU, pomimo licznych głosów sprzeciwu, Izrael wystąpi na nadchodzącej Eurowizji w Wiedniu. Reakcja innych państw biorących udział w konkursie była natychmiastowa – na przyszłorocznym konkursie nie pojawią się: Holandia, Irlandia, Hiszpania, Słowenia i Islandia. W wielu krajach artyści i związki zawodowe wciąż apelują o wycofanie się z konkursu.10 grudnia Telewizja Polska poinformowała, że Polska nie zrezygnuje z udziału w konkursie, a decyzję skrytykowało wielu muzyków.

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 12, 14 i 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu.

