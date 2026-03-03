Rosja i Białoruś na paraolimpiadzie. TVP zapowiada bojkot

W piątek, 6 marca, rozpoczynają się igrzyska paraolimpijskie w Mediolanie i Cortinie D'ampezzo. Tymczasem Telewizja Polska wydała oświadczenie dla mediów, w którym poinformowała, że nie zamierza na swoich antenach zaprezentować sportowców, występujących pod flagami Rosji i Białorusi. "Telewizja Polska nie zaprezentuje sportowców, którzy w trakcie ceremonii otwarcia zbliżających się XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026 wystąpią pod flagami Rosji i Białorusi" – przekazano w komunikacie.

TVP bojkotuje paraolimpiadę. Nie pokaże sportowców z Rosji i Białorusi

Jak podkreśla TVP, "bojkot jest wyrazem sprzeciwu nadawcy wobec wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie oraz działań Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej. Decyzję Telewizji Polskiej popiera Polski Komitet Paralimpijski".

Jednocześnie władze mediów publicznych wyrazili zdziwienie postawą Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego.

"Traktujemy ten wybór jako niepokojący przejaw rozmywania odpowiedzialności Rosji i Białorusi za zbrodnie dokonywane na terenie Ukrainy, a na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody. Pragniemy prezentować zmagania sportowe osób z niepełnosprawnościami, a rywalizacja paraolimpijczyków jest dla nas ważnym elementem misji społecznej, jednak sport nie może usprawiedliwiać przemocy, zabijania i łamania praw człowieka" – podkreślono.

"Gdy w sygnale transmisyjnym z ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 pojawią się zawodnicy reprezentujący Rosję lub Białoruś, przerwiemy transmisję i wyemitujemy planszę z poniższą informacją: »SOLIDARNI Z UKRAINĄ TVP SPORT SPRZECIWIA SIĘ UCZESTNICTWU ROSYJSKICH I BIAŁORUSKICH ZAWODNIKÓW W RYWALIZACJI SPORTOWEJ«" – zapowiada TVP.

"W sytuacji, w której zawodnik lub zawodniczka z Polski zdobędzie srebrny lub brązowy medal, a zawody wygra przedstawiciel(ka) Rosji lub Białorusi, pokażemy moment wręczenia medali, ale transmisję zakończymy przed odśpiewaniem hymnów i wciągnięciem flag na maszt" – wyjaśniono.

"Decyzję Telewizji Polskiej o bojkocie zawodników z Rosji i Białorusi w trakcie Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina 2026 popiera Polski Komitet Paralimpijski. Prezes organizacji Łukasz Szeliga zapewnia ponadto, że w ramach protestu reprezentacja Polski nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk" — dodano.

"24 lutego 2026 r. minęły cztery lata od początku wywołanej przez Rosję pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Wojna ta każdego dnia powoduje śmierć i cierpienie ludzi, w tym niewinnych ukraińskich cywilów" – podsumowano w komunikacie.

