KRRiT blokuje miejsce na MUX8. Zgłosiła się tylko Republika

Serwis Press.pl informuje teraz, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zawiesiła postępowanie związane z konkursem na miejsce na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Oznacza to zablokowanie wolnego miejsca na MUX na trzy lata. W lipcu opublikowano listę wnioskodawców, a jedynym chętnym była Telewizja Republika S.A. z kanałem Republika 2.

KRRiT zawiesza konkurs na MUX8. Zgłosiła się tylko Telewizja Republika

Prezes stacji TV Republika już w czerwcu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami zapowiadał, że chce otworzyć drugi kanał na MUX8. – Przymierzamy się, żeby wystartować. Będziemy chcieli sprawdzić warunki, ale raczej będzie to Republika Plus – zapowiadał Tomasz Sakiewicz. – Kanał, który będziemy tworzyć, będzie komercyjnym. Będzie nastawiony głównie na zarabianie pieniędzy, będzie pozapolityczny. Przy tych zasięgach, które mamy obecnie, nawet po przekazaniu części zasięgów do nowego kanału, on spokojnie zarobi na siebie. Będziemy starali się sprostać gustom, których nie zaspokajają istniejące telewizje. Jednocześnie nie będzie odbiegał od linii programowej – dodawał prezes TV Republika.

Nadawca wziął udział w konkursie, jednak, mimo upływu wyznaczonego terminu, nie uzupełniał dokumentacji. Sakiewicz przyznał w lutym, że wynika to z analizowania przez stację, opłacalności emisji na ósmym multipleksie.

Teraz postępowanie konkursowe oficjalnie zawieszono.

– To decyzja przewodniczącej podjęta w ostatnim czasie, bez uzgodnienia z pozostałymi członkami Krajowej Rady – potwierdził w rozmowie z Press.pl prof. Tadeusz Kowalski, członek KRRiT.

W związku z tym Rada przez trzy lata nie będzie miała możliwości uruchomienia ponownego konkursu na to miejsce.

– Będzie ono w pewnym sensie zablokowane, chyba że jedyny wnioskodawca wystąpi o zakończenie zawieszenia konkursu albo zrezygnuje z udziału w nim. W tym zakresie regulator traci niezależność w podejmowaniu decyzji dotyczącej zagospodarowania MUX-8 na rzecz nadawcy. To zła praktyka. Przewodnicząca, powołując się na analizy prawne, uznała, że ma prawo do podjęcia takiej decyzji samodzielnie, choć część członków KRRiT w czasie dyskusji na posiedzeniu była przeciwko zawieszeniu postępowania – dodał Kowalski.

