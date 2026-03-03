Nie żyje słynny aktor. Ujawniono przyczynę śmierci

Eric Dane zagrał rolę nestora rodziny – Cala Jacobsa – w popularnym młodzieżowym serialu HBO "Euforia". Wcześniej był znany jako dr Mark Sloan ("Dr McSteamy") w serialu medycznym "Chirurdzy". U urodzonego w Kalifornii aktora w zeszłym roku zdiagnozowano SLA (stwardnienie zanikowe boczne) i ostatnie kilka miesięcy poświęcił na podnoszenie świadomości na temat najczęstszej postaci choroby neuronu ruchowego (MND). 20 lutego media obiegła informacja o śmierci aktora.

Oficjalna przyczyna śmierci aktora

Smutną wiadomość przekazała jego rodzina. "Z ciężkim sercem informujemy, że Eric Dane zmarł w czwartek po południu po odważnej walce z SLA"– czytamy w oświadczeniu. Eric Dane był mężem aktorki i modelki Rebekki Gayheart, z którą miał dwójkę dzieci. Rodzina podkreśliła, że ostatnie dni spędził w otoczeniu przyjaciół, oddanej żony i dwóch córek, Billie i Georgii, "które były centrum jego świata". "Będzie nam go bardzo brakowało i zawsze będziemy go z miłością wspominać. Eric uwielbiał swoich fanów i jest na zawsze wdzięczny za ogrom miłości i wsparcia, jakie otrzymał" – napisali.

Ponad tydzień po śmierci Erica Dane’a, oficjalnie potwierdzono przyczynę jego odejścia.

Jak wynika z aktu zgonu, do którego dotarł magazyn "People", aktor zmarł w wyniku niewydolności oddechowej. Jako przyczynę współistniejącą wskazano stwardnienie zanikowe boczne.

Kim był Eric Dane?

Oprócz wspomnianych ról, Dane zagrał także m.in. Jasona Deana w serialu fantasy "Charmed" i kapitana Toma Chandlera w serialu akcji "The Last Ship", a także wystąpił w takich filmach, jak "Marley i ja", "Walentynki" i "Burleska".

Latem ubiegłego roku Eric Dane powiedział w programie Good Morning America w stacji ABC, że był "wściekły", gdy usłyszał diagnozę SLA. "Bo wiesz, mojego ojca zabrano mi, gdy byłem młody. A teraz, wiesz, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostanę zabrany od moich córek, gdy będą bardzo małe" – powiedział w programie. Jego ojciec popełnił samobójstwo, gdy aktor miał siedem lat.

Czytaj też:

Nie żyje gwiazdor Hollywood. Odebrał sobie życieCzytaj też:

Pogrzeb znanej aktorki. Ksiądz odczytał poruszający list