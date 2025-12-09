Celebrytka poucza Nawrockiego. "Powinien znać miejsce w szeregu"

Mariola Bojarska-Ferenc to kolejna celebrytka, która krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie tzw. ustawy łańcuchowej. W rozmowie z portalem Pomponik stwierdziła, że prezydent wetuje zbyt wiele ustaw, czego nie powinien robić. Zapytana, jaki jest jej stosunek do głowy państwa, odparła, że "zły".

– Odrzuca wszystkie ustawy – to nie jest dobre dla nas Polaków. Chce, krótko mówiąc, rządzić, a od rządzenia jest pan Tusk i jego rząd. Także powinien znać swoje miejsce w szeregu – stwierdziła.

– Prezydent (...) powinien spełniać swoje zadania, bo tu nie chodzi, aby była bitwa między rządem a prezydentem, tylko trzeba dbać o to, co jest dobre dla nas Polaków. Miał to być przecież prezydent nas wszystkich – podsumowała była gimnastyczka.

Ustawa łańcuchowa. Sondaż o wecie prezydenta

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował nowe przepisy o ochronie zwierząt. Ustawa nazywana "łańcuchową" zakazuje trzymania psów na uwięzi i jednocześnie wprowadza – zdaniem prezydenta – nierealne rozmiary kojców. Nowela przewiduje kojce od 10 do 30 metrów kwadratowych w zależności od wagi psa. Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt w tej sprawie.

Co o wecie prezydenta sądzą Polacy? Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", 56 proc. pytanych źle ocenia decyzję prezydenta. Przeciwnego zdania jest 44 proc.

Zdaniem politologa Sergiusza Trzeciaka, Nawrocki podjął "bardzo ryzykowną decyzję", zwłaszcza że politycy – bez względu na przynależność partyjną – opowiadają się za spuszczeniem psów z łańcuchów.

Badanie wykonano metoda CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) w dniach 6-7 grudnia br. na próbie 1008 dorosłych osób. Maksymalny błąd oszacowania wynosi ok. 3 proc.

Czytaj też:

Nawrocki uderza w Tuska: Nie wypada Panu mówić o mojej miłości do PolskiCzytaj też:

"Rozumiem tok rozumowania prezydenta". Piosenkarka apeluje w głośnej sprawie